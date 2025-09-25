https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/statni-pozemkovy-urad-vytvoril-na-miste-byvale-skladky-cenny-biotop.promena-si-odnesla-jednu-z-cen-za-krajinu-2025
Státní pozemkový úřad vytvořil na místě bývalé skládky cenný biotop. Proměna si odnesla jednu z Cen za krajinu 2025

25.9.2025 05:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Státní pozemkový úřad ČR
Projekt mokřadu v Brodu nad Dyjí, který vznikl na místě bývalé skládky stavebního odpadu, získal 1. místo v soutěži Cena za krajinu 2025 v kategorii „Jednotlivá opatření“. Mokřad, ležící v těsné blízkosti Novomlýnských nádrží, se stal cenným útočištěm pro řadu rostlinných i živočišných druhů.
 
Soutěž Cena za krajinu, vyhlašována Jihomoravským krajem ve spolupráci s Nadací partnerství, každoročně oceňuje příklady dobré praxe v hospodaření s vodou, v ochraně půdy a biodiverzity. Kategorii „Jednotlivá opatření“ tvoří projekty, které výrazně zlepšují stav krajiny díky konkrétním a dobře cíleným zásahům.

Mokřad u Brodu nad Dyjí porotu zaujal svou komplexností, přínosem pro přírodu i místní komunitu. Ocenění převzali ve středu 17. září v Brně Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, a Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav.

Díky revitalizaci původního, stavební sutí zavezeného mokřadu vznikly čtyři tůně, tří navzájem propojené mikrotůně a dvě vyvýšená suchá stanoviště. Mokřad v Brodu nad Dyjí byl obnoven na pozemcích v okolí řeky Dyje, nedaleko Novomlýnských nádrží, s cílem zadržet vodu v krajině, podpořit biologickou rozmanitost a vytvořit nové útočiště pro rostliny a živočichy. Zároveň přispívá k ochraně zemědělské půdy před suchem a erozí a pomáhá krajině lépe se vyrovnávat s dopady klimatických změn.

Projekt, který byl realizován na ploše 19 000 m² je výsledkem úzké spolupráce odborníků z Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj a Pobočky Břeclav, kteří ho připravili a dovedli k realizaci. Ta probíhala v období říjen až listopad 2020, přičemž po ukončení následné péče v listopadu 2023 byl projekt předán do majetku obce Brod nad Dyjí. Financování bylo zajištěno z prostředků státního rozpočtu.

Mokřad v Brodu nad Dyjí není jen technickým opatřením – je to příklad, jak se moderní pozemkové úpravy pojí s přírodě blízkým řešením. Vrací vodu tam, kde chyběla, podporuje rozmanitost života a zároveň pomáhá obcím zvládat dopady sucha i povodní. Ocenění je uznání práce celého týmu a současně potvrzení, že i menší opatření může mít výrazný vliv na okolní krajinu. V Brodu nad Dyjí se podařilo obnovit část přírody, která dnes neprospívá jen místní fauně a flóře, ale také obyvatelům. Mokřad se stal oblíbeným místem pro procházky i pozorování přírody.

Soutěž Cena za krajinu se letos konala potřetí a jejím cílem je ukázat, jak konkrétní opatření dokážou přispět k odolnosti krajiny vůči změnám klimatu, ochraně půdy a vodních zdrojů a k vytvoření prostředí příjemného pro život lidí. Projekty hodnotí odborná porota složená ze zástupců krajů, vysokých škol a nevládních organizací.

Státní pozemkový úřad realizuje každoročně desítky opatření po celé České republice, která pomáhají zadržovat vodu, chránit půdu, obnovovat krajinné struktury a zlepšovat kvalitu života na venkově. Ocenění v soutěži Cena za krajinu 2025 potvrzuje, že systematická práce úřadu má hmatatelné výsledky a přináší užitek obcím, zemědělcům i široké veřejnosti.

Petra Kazdová
Tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu.
