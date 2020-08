Terén v jihočeských pískovnách pomáhají narušovat hledači "kešek"

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Calla Hledači geocachingu chodí například do pískovny Hroznějovice na Českobudějovicku. Vědci a ochranáři tam letos objevili čtyři druhy rostlin, které patří do červeného seznamu ohrožených druhů. Jedním z nich je čilimník nízký.

Neustálé narušování terénu v bývalých jihočeských pískovnách, které napomáhá udržovat ideální podmínky pro rostliny a živočichy, zajišťují hledači geocachingu. Přírodovědci a ochránci přírody proto už pět let umisťují takzvané kešky do těchto míst. Nemusí se pak tolik starat o potřebné narušování terénu. ČTK to řekl Jiří Řehounek z ekologického sdružení Calla.

"Aby se v pískovně dlouhodobě udržela stanoviště s malým obsahem živin, musí je ochránci přírody čas od času obnovit nebo zajistit jejich narušování. Právě geocaching se ukazuje jako jedna z možností, hlavně pro místa na svazích. Správně umístěná cache může zajistit dlouhodobé narušování svahu a udržení vhodných podmínek pro pískomilné druhy rostlin a živočichů," uvedla Klára Řehounková z pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Hledači geocachingu například chodí do pískovny Hroznějovice na Českobudějovicku. Vědci a ochranáři tam letos objevili čtyři druhy rostlin, které patří do červeného seznamu ohrožených druhů. Jde o čilimník nízký, hruštičku menší, bělolist nejmenší a také maličkou trávu ovsíček obecný, která patří dokonce mezi kriticky ohrožené druhy. V pískovně žijí mimo jiné také samotářské včely.

"Do pískoven zveme nejen geocachery, ale také další zájemce o přírodu, protože přítomnost lidí v nich většinou prospívá přírodě a udržuje v dobrém stavu prostředí pro mnoho ohrožených druhů. Jako bonus nám někteří geocacheři také fotografují různé živočichy a přispívají tak k poznání jejich fauny, což nám zase pomáhá při plánování další péče," uvedl Řehounek.

