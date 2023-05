Včelník rakouský a kuřička hadcová. Ve volné přírodě už je jen tak neuvidíte. Ale právě teď kvetou v Průhonicích

Zdroj | Průhonická botanická zahrada Kuřička hadcová.

Kuřička hadcová a včelník rakouský jsou druhy kriticky ohrožené a patří k našim nejvzácnějším rostlinám. V přírodě je jen tak nepotkáte, protože rostou pouze v chráněných územích poměrně daleko od značených cest. Pokud je chcete vidět, musíte se vypravit do Průhonické botanické zahrady. Teď dokonce uvidíte oba druhy v plném květu. Informuje o tom Pavel Sekerka z Botanického ústavu AV ČR.Proč v Průhonické botanické zahradě? Zahrada se dlouhodobě věnuje konzervaci kulturních okrasných rostlin, především kosatců, růží, denivek a pivoněk. Kromě ochrany kulturního dědictví, které historické odrůdy představují, se ale zapojila i do ex situ ochrany kriticky ohrožených druhů rostlin. Skupina pro genofondy rostlin v botanických zahradách ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vybrala vlajkové druhy domácí flóry vhodné pro ex situ konzervaci. Umožňuje to konzervovat více populací od jednoho druhu.

V Průhonické botanické zahradě se věnují ochraně stulíku malému (Nuphar pumila) z Pláničského rybníka, ve kterém je místní populace stulíku ohrožena bobrem, kuřičkou hadcovou (Minuartia smejkalii) z přírodní památka Hadce u Hrnčíř, zvonovcem liliolistým (Adenophora liliifolia) z Báně a včelníkem rakouským (Dracocephalum austriacum) z populace v Císařské rokli.

Kuřičku, zvonovec a včelník tu pěstují v režimu ochranářské kultivace, tedy ve společenstvu blízkém přírodnímu. Pro kuřičku tu díky projektu Life for Minuartia ve spolupráci s ČSOP Vlašim vytvořili hadcovou skalku, na které kuřička bohatě kvete a množí se výsevy.

Zdroj | Průhonická botanická zahrada Vápencová skalka a včelník rakouský.

Včelník se pěstuje na vápencové skalce osázené druhy Českého krasu. Ochranářské skalky jsou v extenzivně udržované části botanické zahrady, od intenzivních expozic jsou oddělené ovocným sadem. Izolace je potřebná, aby s zabránilo případné hybridizaci s příbuznými druhy a aby se zamezilo kontaminaci patogeny z kulturních rostlin. Z rostlin na ochranářských skalkách jsou odebírána semena, která slouží k posílení populací na původních lokalitách.

Průhonická botanická zahrada, Botanický ústav AV ČR, je součástí společného areálu s Průhonickým parkem. Otevřena je od dubna do září denně (vyjma pondělí) od 9.00 do 17.00.

