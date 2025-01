BBC: Sedm osvědčených způsobů, jak pomoci planetě Zemi v roce 2025

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zpomalení klimatických změn je obrovský úkol, ke snížení emisí ale mohou přispět i malé individuální kroky, píše server BBC a nabízí sedm kroků, jak toho docílit. Od konzumace rostlinných potravin přes snížení počtu letů až po nákupy oblečení z druhé ruky.Prvním krokem může být konzumace rostlinné stravy. Předpokládá se , že v roce 2033 budou na Zemi téměř dvě miliardy kusů skotu, jedna miliarda prasat, 32 miliard kusů drůbeže a téměř tři miliardy ovcí - to je přibližně 38 miliard jednotlivých zvířat, která budou za svého života produkovat skleníkové plyny v podobě metanu a oxidu dusného. Mají 28krát, potažmo 265krát větší vliv na oteplování planety než oxid uhličitý. K tomu živočišné výrobě padne za oběť obrovské množství půdy a vody, kterých je třeba k chovu zvířat na maso, píše BBC. Experti OSN tvrdí , že pro záchranu globálního klimatu před oteplováním je volba jíst méně masa jedním z nejúčinnějších způsobů, jak může lidský druh ovlivnit klimatické změny.

Další možností je omezit létání. Vzdát se jakéhokoli letu je jedním z nejlepších způsobů, jak žít udržitelněji, píše BBC. Používání vlaku, autobusu nebo jízda autem s více než jednou osobou má téměř vždy za efekt nižší emise uhlíku na ujetý kilometr. A omezení létání bude pravděpodobně znamenat i to, že se nebude cestovat tak daleko, což sníží emise uhlíku ještě více.

Dalším bodem je nakupovat méně oblečení. Móda je hlavním přispěvatelem ke globálnímu oteplování, dokonce je zodpovědná za osm až deset procent globálních emisí skleníkových plynů, což je více než emise z letecké a lodní dopravy dohromady. Podle neziskové organizace Ellen MacArthur Foundation, která se zabývá ochranou životního prostředí, se každou vteřinu spálí nebo vyhodí na skládku ekvivalent jednoho popelářského vozu plného oblečení. Alternativou může být, že se přejde na oblečení z druhé ruky, ať už v kamenných obchodech nebo prostřednictvím on-line platforem, jako je Vinted, Depop nebo eBay.

Výzkumy také ukazují, že chov domácích mazlíčků není úplně nejšetrnější k životnímu prostředí. Existují ale způsoby, jak uhlíkovou stopu domácích zvířat snížit. Jednou z možností je přechod na udržitelnější bílkoviny v jejich krmivu. Například při produkci ryb vzniká jen čtvrtina emisí spojených s jehněčím a hovězím masem. Další alternativní bílkovinou, která si získává oblibu v krmivech pro domácí mazlíčky, je hmyz. Jednoduchým, ale možná překvapivým způsobem, jak učinit chov domácího mazlíčka udržitelnějším vůči životnímu prostředí, je přejít na recyklované sáčky na psí exkrementy. Na rozdíl od sáčků vyrobených z primárního plastu nebo kompostovatelných alternativ, které mají také dopad na životní prostředí.

Pátým bodem, jak se v novém roce chovat udržitelněji a pomoci planetě zpomalovat její oteplování, je zvážení způsobu alternativního vytápění v domácnostech. Fosilní paliva stále pokrývají 60 procent světové poptávky po energii na vytápění a emise z tohoto odvětví se stále zvyšují, navzdory nárůstu obnovitelného tepla. V Bruselu se vědci a inženýři podívali pod zemských povrch do kanalizačního systému, aby mohli vytápět městské budovy. Podobný projekt v kanadském Vancouveru již pomáhá vytápět domy na předměstí False Creek. Jinde jsou dalšími potenciálními zdroji tepla, které by bylo možné využít ke snížení potřeby vytápění fosilními palivy, například datová centra.

Banky jsou hlavními financiéry fosilních paliv. Když si lidé plánují penzi, mohou zvážit přesun svých úspor do spořitelního družstva nebo stavební spořitelny, kde je vzhledem ke způsobu investování méně pravděpodobné, že financují fosilní paliva, píše BBC.

Posledním, sedmým krokem, kterým lze v novém roce přispět k pomalejšímu oteplování planety, je omezit používání jednorázových plastů. Plasty pronikly do všech aspektů nejen lidské existence. Mikroplasty byly nalezeny v antarktickém mořském ledu, uvnitř živočichů v nejhlubších oceánských příkopech nebo v potravinách a pitné vodě. Pokud bude civilizace pokračovat ve spotřebě plastů současným tempem, mohly by do roku 2050 představovat 20 procent produkce ropy. Více než 99 procent plastů se vyrábí z chemických látek pocházejících z fosilních paliv.

Zcela se plastů zbavit je obtížné, lze však podniknout kroky ke snížení jejich spotřeby. To by mohlo pomoci nejen planetě, ale i zdraví, protože některé druhy plastů jsou spojovány s neplodností a endokrinními problémy. Nákup nebalené zeleniny je skvělým způsobem, jak se zbavit plastů v rámci pravidelného nákupu. Řešením je například přinést si do obchodu vlastní látkový sáček na zeleninu, který lze použít opakovaně. Stejně jako nosit si vlastní nádoby na mléko nebo čisticí prostředky, případně zredukovat používání plastového nádobí.

