Česká komora architektů zveřejnila seznam architektů, kteří pro bono nabízející pomoc lidem postiženým povodní

Domy poničené povodní.

Česká komora architektů si jako profesní organizace architektů, krajinářských architektů a urbanistů uvědomuje svou roli při udržitelné obnově vystavěného prostředí zasaženého letošní povodní. Jako lidé zároveň cítíme osobní potřebu pomoci svými odbornými znalostmi a zkušenostmi všude tam, kde bude potřeba. Na webu komory je zveřejněn seznam architektů a architektonických kanceláří, které bezplatně nebo za výrazně zvýhodněných podmínek nabízejí pomoc lidem v zasažených regionech.V souvislosti s živelní katastrofou, která v polovině září způsobila rozsáhlé škody a zasáhla mnoho domácností, infrastrukturu i veřejné budovy po celé zemi, se Česká komora architektů rozhodla aktivovat iniciativu Architekti pro bono , jež vznikla po ničivém tornádu na jižní Moravě před třemi lety. Hlavním smyslem této iniciativy je poskytnout zdarma nebo za výrazně zvýhodněných podmínek odborné architektonické poradenství a služby fyzickým osobám, komunitám, případně neziskovým organizacím zasaženým přírodní katastrofou.

Uvědomujeme si, že odstraňování následků povodní a pomoc architektů bude potřeba v následujících týdnech, měsících, ale i letech. V současnou chvíli však spatřujeme jako nejdůležitější zprostředkovat lidem v postižených regionech přímý kontakt na architekty, kteří jsou ochotni a připraveni nabídnout své odborné znalosti.

Může jít například o odbornou konzultaci při obnově a rekonstrukci domu či optimalizaci nových stavebních řešení s ohledem na zlepšení odolnosti vůči budoucím přírodním pohromám, o zpracování architektonické studie, o koordinaci zúčastněných na projektu ad.

„Je konec září 2024. Povodňová vlna je pryč. Statici v plném proudu rozhodují, co se dá zachránit a co půjde k zemi. Technika se dává do pohybu a uprostřed toho všeho jsou lidé, jimž vstoupila velká voda do života, některým opakovaně. Krom toho, že se snaží vyrovnat s poškozením či ztrátou domu–domova, je čeká příprava jeho obnovy. A u toho by měl být ideálně architekt. Vyvstává však problém – poškození třeba žádného architekta neznají. A architekti zase osobně neznají poškozené,“ přibližuje hlavní smysl současné aktivity ČKA a iniciativy Architekti pro bono Lukáš Janáč.

Lidé, kteří byli povodněmi postiženi a kteří mají zájem o konzultaci, mohou navštívit webovou stránku Architekti pro bono, kde je zveřejněn seznam architektů nabízejících svou pomoc. Naleznete zde jméno architekta, kontaktní e-mail, rozsah nabízené pomoci, kraj, ve kterém své služby nabízí i informaci, zda je ochoten přijet na místo. ČKA proto apeluje na všechny, aby se nebáli využít tuto příležitost a konzultovali své problémy s odborníky, kteří jsou připraveni přispět k rychlé a kvalitní obnově povodní zničených domů.

V dalším kroku Česká komora architektů plánuje připravit obecná doporučení po povodni, která budou cílená zejména na podporu municipalit. Tato doporučení se zaměří např. na územní plánování, preventivní opatření, zlepšení infrastruktury, péči o krajinu ad. Návrhy a doporučení efektivnějších systémů ochrany a obnovy postižených oblastí budou klást důraz i na udržitelnost a na adaptaci na změnu klimatu.

