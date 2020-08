Chystáte se na výlet do lesa? dTest shrnuje, na jaká pravidla byste měli pamatovat Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pikist Jako doma u televize. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. K létu neodmyslitelně patří výlety do přírody. Lidé se vydávají do lesů nejen za turistikou, ale také například za houbařením. Na co je třeba pamatovat při procházce v lese a jakým činnostem se raději vyhnout, shrnul spotřebitelský časopis dTest.Podle lesního zákona může každý vstupovat do lesa a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou klest ležící na zemi. Přitom však nesmí les žádným způsobem poškozovat. Vstup do lesa může být dočasně omezen či vyloučen z důvodu jeho ochrany nebo v zájmu zdraví či bezpečnosti osob. Takové omezení je pouze dočasné. Není povoleno vstupovat do míst oplocených či označených zákazem vstupu nebo do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Vstup do lesa může být dočasně omezen či vyloučen z důvodu jeho ochrany nebo v zájmu zdraví či bezpečnosti osob. Takové omezení je pouze dočasné. Není povoleno vstupovat do míst oplocených či označených zákazem vstupu nebo do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. V lese musíte dbát základních pravidel, je zakázáno narušovat klid a ticho, kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat a udržovat otevřené ohně byste neměli nejen v lese samotném, ale ani ve vzdálenosti do 50 metrů od jeho okraje. V lese musíte dbát základních pravidel, je zakázáno narušovat klid a ticho, kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat a udržovat otevřené ohně byste neměli nejen v lese samotném, ale ani ve vzdálenosti do 50 metrů od jeho okraje. Pokud se do lesa vydáte na kole či na koni, pohybujte se výhradně po lesních cestách a vyznačených trasách. Vjezd motorovými vozidly není povolen vůbec. Pokud se do lesa vydáte na kole či na koni, pohybujte se výhradně po lesních cestách a vyznačených trasách. Vjezd motorovými vozidly není povolen vůbec. Zákon rovněž zakazuje znečišťovat les odpadky, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů či keřů, sbírat semena lesních dřevin a jmelí. Zákon rovněž zakazuje znečišťovat les odpadky, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů či keřů, sbírat semena lesních dřevin a jmelí. Pokud vás láká spaní „pod širákem“, můžete v lese přenocovat téměř kdekoliv. Neměli byste však přespávat v klidových zónách národních parků či v národních přírodních rezervacích, kde je zakázán vstup mimo vyznačené trasy. Pokud vás láká spaní „pod širákem“, můžete v lese přenocovat téměř kdekoliv. Neměli byste však přespávat v klidových zónách národních parků či v národních přírodních rezervacích, kde je zakázán vstup mimo vyznačené trasy. Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pikist Kempujte bezpečně. Když v lese, tak bez ohně. Na území Národního parku České Švýcarsko platí zákaz přespávání pro celé území.„Je potřeba rozlišovat přenocování a táboření, které je možné pouze na vyhrazených místech. Tábořením se rozumí přenocování se zvýšeným komfortem, tedy nejčastěji s postavením stanu a rozděláním ohně. Zatímco přenocování znamená přespat pouze ve spacím pytli. Obecně platí, že by neměly po vás v přírodě zůstat žádné stopy či odpadky,“ vysvětluje rozdíl Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Porušení uvedených zákazů je přestupkem, za který je možné uložit pokutu až do výše 5000 korun. Pokud byste však v lese kouřili, rozdělávali oheň v menší než povolené vzdálenosti, odhazovali odpadky či poškozovali stromy a keře, hrozí vám pokuta až do výše 15 000 korun. Porušení uvedených zákazů je přestupkem, za který je možné uložit pokutu až do výše 5000 korun. Pokud byste však v lese kouřili, rozdělávali oheň v menší než povolené vzdálenosti, odhazovali odpadky či poškozovali stromy a keře, hrozí vám pokuta až do výše 15 000 korun. Pokud se do lesa vydáte se svým čtyřnohým mazlíčkem, měli byste ho mít neustále pod kontrolou. Zákon o myslivosti zakazuje volné pobíhání zvířat mimo vliv jejich majitele. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno pokutou až do výše 30 000 korun. Pokud se do lesa vydáte se svým čtyřnohým mazlíčkem, měli byste ho mít neustále pod kontrolou. Zákon o myslivosti zakazuje volné pobíhání zvířat mimo vliv jejich majitele. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno pokutou až do výše 30 000 korun. Ve zvláště chráněných územích je třeba respektovat další omezení, která ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V klidovém území národních parků je zakázáno se pohybovat mimo vyznačené cesty nebo trasy. Ve zvláště chráněných územích je třeba respektovat další omezení, která ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V klidovém území národních parků je zakázáno se pohybovat mimo vyznačené cesty nebo trasy. V Národním parku České Švýcarsko je zakázáno společně s nocováním v přírodě také volné pobíhání domácích zvířat. Další omezení turistických a rekreačních činností může být stanoveno v návštěvním řádu národního parku, který je zveřejněn na jeho webových stránkách. Porušení návštěvního řádu je rovněž přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun. V Národním parku České Švýcarsko je zakázáno společně s nocováním v přírodě také volné pobíhání domácích zvířat. Další omezení turistických a rekreačních činností může být stanoveno v návštěvním řádu národního parku, který je zveřejněn na jeho webových stránkách. Porušení návštěvního řádu je rovněž přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun. Pokud jde o území národních přírodních rezervací, i zde byste neměli vstupovat či vjíždět mimo vyznačené cesty. Zakázána je rovněž jízda na kole mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. V národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích pak není povolen sběr rostlin či odchyt živočichů. Pokud jde o území národních přírodních rezervací, i zde byste neměli vstupovat či vjíždět mimo vyznačené cesty. Zakázána je rovněž jízda na kole mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. V národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích pak není povolen sběr rostlin či odchyt živočichů. Vykonávání činností zakázaných ve zvláště chráněných územích je přestupkem, za kterývám hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. Vykonávání činností zakázaných ve zvláště chráněných územích je přestupkem, za kterývám hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. reklama tisknout poslat Sdílet Dále čtěte | Těžba dřeva v lesích Jihlavy byla v 1. pololetí znovu rekordní Městské lesy Znojmo chystají akci Zalesníme spolu Mramotice Smrkové lesy jsou skvělá pračka vzduchu. Vědci zkoumají, jak moc se zachycené znečištění dostane do jedlých hub

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.