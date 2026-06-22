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Jak se připravit na vlny veder?

22.6.2026 09:55 | PRAHA (Ekolist.cz) | Markéta Dušková
Vedro je výzva také pro rodiče. Malé děti jsou také blíže přehřátým zpevněným povrchům, kde je více zasahuje sálání tepla.
Vedro je výzva také pro rodiče. Malé děti jsou také blíže přehřátým zpevněným povrchům, kde je více zasahuje sálání tepla.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vedro. O každoročním překonávání teplotních rekordů se dozvídáme pravidelně ze zpráv. O tom, co je vhodné dělat pro přežití vln veder s co nejmenšími následky, se ale příliš nemluví. Připravenost se skládá z řady drobných každodenních činností – jen je musíme zavčas promyslet a nachystat se. K tomu přispěje především kvalitní osvěta. Právě proto nyní startuje nový projekt Nadace Partnerství.
 
Trend posledních desetiletí pokračuje i letos – přibývá extrémů počasí souvisejících se změnou klimatu, letní podmínky panovaly už na jaře. Jenže příroda ani lidé na takové extrémy často nejsou připraveni. Vysoké teploty trvající několik dní po sobě způsobují únavu, obtížnější soustředění, ale také zhoršují zdravotní stav či zvyšují úmrtnost starších a dlouhodobě nemocných lidí.

Jak moc závažné dopady veder budou, závisí na připravenosti každého z nás i obecném povědomí o tom, co mohou vedra způsobit a jak jejich negativním důsledkům předcházet. Program Adapterra Nadace Partnerství proto startuje od července nový projekt podpořený z Operačního programu Jan Amos Komenský, zajišťovaný ministerstvem školství. Jeho cílem je zvýšit povědomí o vlnách veder u nejohroženějších skupin obyvatel.

Zaměří se proto na osvětu pro pět zranitelných skupin: seniory, rodiče malých dětí, mladé lidi, majitele nemovitostí a pracovníky ve venkovních profesích. „Cílem projektu je uspořádání veřejných besed, projekcí i zábavných kvízů, které pomohou šířit povědomí jak o riziku vln veder, tak především o možných řešeních na osobní i komunitní úrovni. Zároveň pro všechny akce vytvoříme metodiky tak, aby bylo možné podobnou akci uspořádat kdekoli jinde,“ přibližuje Magdalena Maceková, která se v Nadaci Partnerství věnuje adaptacím na dopady změny klimatu.

Teplo dopadá na seniorky i pracovníky pohybující se venku

Senioři, především samostatně žijící starší ženy, jsou vedrem ohroženi nejvíce, protože jejich organismus se už nezvládá s teplem vyrovnávat. Také často nepociťují žízeň a mohou se tak snadněji dehydrovat. Pobyt v domácím prostředí prohlubuje jejich sociální izolaci a někdy tak zůstávají bez pomoci.

Vedro je výzva také pro rodiče. Pro malé děti je totiž pobyt venku důležitou součástí jejich rozvoje, zároveň je v horkých letních dnech komplikovaný. Dětské tělo nemá dostatečně vyvinutou termoregulaci organismu a může se snadno dehydrovat. Malé děti jsou také blíže přehřátým zpevněným povrchům, kde je více zasahuje sálání tepla.

Mezi rizikovou skupinu překvapivě patří také mladí lidé, protože nepociťují tak silně tepelný diskomfort, a proto nejsou připraveni na rizika, která může nadměrné teplo představovat.
Mezi rizikovou skupinu překvapivě patří také mladí lidé, protože nepociťují tak silně tepelný diskomfort, a proto nejsou připraveni na rizika, která může nadměrné teplo představovat.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos

Mezi rizikovou skupinu překvapivě patří také mladí lidé. „Nepociťují tak silně tepelný diskomfort, a nejsou proto připraveni na rizika, která může nadměrné teplo představovat. Tím, že s vedrem příliš nepočítají ve svých plánech, se nejčastěji ocitají mezi lidmi ošetřovanými záchrankami z důvodu přehřátí,“ vysvětluje Maceková.

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Vlastníci bytů a rodinných domů se stále častěji potýkají s přehříváním budov. Udržet v interiéru příjemné prostředí často vyžaduje investice do vnějšího stínění, dobrého zateplení, řízeného větrání nebo dalších adaptačních opatření. Rostoucí náklady na chlazení ale mohou prohlubovat riziko energetické chudoby.

V neposlední řadě jsou vedrem ohroženi lidé pracující venku, tedy silničáři, pokrývači, pracovníci v zemědělství a údržbě zeleně, stavební dělníci a mnozí další, kteří si nemohou dovolit polední siestu a vyhnout se největšímu žáru, přestože právě to by nejlépe zajistilo jejich bezpečnost.

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„Příprava na vedro často není složitá, jen je potřeba mít ji na paměti. Vzít si s sebou do města láhev vody, plánovat cestu s přestávkami na chladnějších místech nebo přeplánovat polední návštěvu lékaře,“ doplňuje Maceková s tím, že starší lidé se mohou vzájemně podpořit telefonátem a jejich vnoučata jim mohou pomoci například s objednáním nákupu online.

Není to poprvé, co program Adapterra Nadace Partnerství zvedá téma veder. Plánuje společný projekt s Jihomoravským krajem, uspořádala osvětové webináře a nabízí infolisty ke stažení zdarma s radami, jak zvládnout horka, jak chladit města nebo stavět domy, které se nepřehřívají.

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Markéta Dušková
Autorka má na starosti PR v Nadaci Partnerství.
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