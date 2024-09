Jaká jsou specifika sdílení elektřiny v bytových domech?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Letošní novela energetického zákona (Lex OZE II) má dopad nejen na nově vznikající projekty, ale i na obyvatele bytových domů, kteří už elektřinu sdíleli. Energetický regulační úřad (ERÚ) připomíná, že do konce roku 2024 se musí nově registrovat u datového centra. Zároveň upozorňuje, na co si musí dát pozor bytové domy, jež se na sdílení teprve připravují.Sdílení v rámci bytových domů je možné už od počátku roku 2023, kdy ho ERÚ umožnil novelizací své vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Tohoto řešení využilo 154 skupin sousedů. Pokud chtějí ve sdílení elektřiny pokračovat, musí se do konce roku zaregistrovat u nově vzniklého Elektroenergetického datového centra (EDC). Při registraci u EDC je třeba si zvolit správce skupiny a aktualizovat zejména alokační klíč, podle něhož se elektřina rozděluje mezi jednotlivé domácnosti.

Letos pak nabyla účinnosti novela Lex OZE II, která sdílení zakotvila přímo do zákona. „Pro obyvatele bytových domů je nejvýhodnější sdílení za jednou domovní skříní, typicky mezi byty a nebytovými prostory za jedním vchodem do domu. V tom případě nevyužívají distribuční soustavu, a uspoří proto nejen na obchodní složce ceny, ale i na regulovaných platbách vztažených na spotřebu elektřiny,“ vysvětluje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Pokud účastníci sdílení nevyužívají distribuční soustavu, mohou navíc fungovat ve speciálním režimu – až do tisícovky zákazníků, respektive bytů si nezakládají žádné společenství. Při využívání distribuční soustavy to je naopak nutné už tehdy, když je předávacích míst více než 11 (při menším počtu se uplatňuje nejjednodušší režim tzv. aktivního zákazníka).

Pro založení energetického společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje je před samotnou registrací u EDC nutné ho ještě registrovat na ERÚ. Bytových domů by se tato povinnost týkala pouze tehdy, pokud by ke sdílení elektřiny mělo docházelo mezi více vchody. Toto nastavení ale není v současném modelu většinou tolik výhodné, protože v takovém případě nedochází při sdílení k úspoře na regulovaných platbách.

„Společenství si nemůže zaregistrovat každý. Zákon omezuje právnické osoby, které tak mohou učinit, na spolek, družstvo, nebo jiné korporace s obdobnými vnitřními poměry. Tomu z principu nemohou vyhovovat SVJ. Pokud chtějí sdílet elektřinu napříč vchody, je proto třeba, aby si založily spolek, a s ním následně požádali o registraci společenství. Také pro bytová družstva jsou zákonné podmínky velmi obtížně splnitelné, většinou jim tedy rovněž radíme založit si spolek,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Jak úspěšně připojit společnou elektrárnu a sdílet v bytovém domě, ERÚ podrobněji radí ve speciálním desateru. Obecné informace ke sdílení jsou k nalezení na jeho webu, včetně návodu a tipů k registraci společenství. Prozatím ERÚ přijal devět žádostí.

reklama