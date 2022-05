Lékárníci: Léky nepatří mezi odpadky ani do WC, musí do spalovny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nevhodné je splachování léčiv do toalety, protože se jimi kontaminuje odpadní voda. Čistírny vody nemusí látky obsažené v léčivech spolehlivě odstranit a v řekách pak mohou škodit tamním živočichům.

Lidé by neměli vyhazovat léky do běžného odpadu ani do WC, protože mohou ohrozit další osoby, zvířata nebo kontaminovat pitnou vodu. Skončit by měly jedině ve spalovně, připomněla Česká lékárnická komora (ČLnK). Zásoby léků a jejich dobu použitelnosti je podle ní ideální kontrolovat dvakrát ročně.

"Nebudeme se tak vystavovat nebezpečí z užití znehodnoceného léku a zamezíme situacím, kdy například v noci při akutním nachlazení zjistíme, že je lék na snižování teploty prošlý, aniž bychom měli k dispozici jiný, bezpečný," uvedl prezident ČLnK Aleš Krebs.

Vyhodit je třeba nejen léky prošlé, ale i nevhodně skladované nebo dlouho otevřená balení. Vyřazené pak nemají končit v běžném komunálním odpadu, ale zpět v lékárně, odkud budou odvezeny ke spálení.

"Pokud léky skončí v běžném odpadu, mohou se k nim dostat jednak menší zvířata, v některých případech i lidé. Těm mohou způsobit při požití zdravotní problémy," uvedla komora. Nevhodné je i splachování léčiv do toalety, protože se jimi kontaminuje odpadní voda. Čistírny vody nemusí látky obsažené v léčivech spolehlivě odstranit a v řekách pak mohou škodit tamním živočichům. Vyčištění vody od léků, aby byla znovu pitná, je navíc i dražší.

Naopak papírové obaly mohou do běžných kontejnerů na tříděný papírový odpad. Doplňky stravy nebo kosmetiku není nutné do lékáren vracet, ani když tam byly zakoupené.

Na léky má každá lékárna speciální kontejner, kam odevzdaná léčiva ukládá, dokud je nevyzvedne firma s certifikátem na jejich likvidaci. Ve spalovně se spálí za vysoké teploty, kontrolují se i emise.

"Tento způsob zamezuje dvěma největším rizikům, že se léky dostanou do rukou nepovolané osoby a že jejich neodborná likvidace bude mít negativní dopad na zdraví lidí či zvířat a na životní prostředí," doplnil viceprezident komory Martin Kopecký. Zároveň varoval, aby lidé léky spalovali sami doma, třeba v kamnech, protože nezajistí dostatečnou teplotu a nevyhnou se úniku emisí do ovzduší.

