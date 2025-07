"Máme v domě netopýry, co máme dělat?" Poradna ČESON pomáhá už přes 15 let

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Co dělat, máme-li za sousedy netopýry a prolézají tam, kam nemají? Jak postupovat při rekonstrukci, abychom tajuplným nájemníkům neublížili? Jaké úkryty nabídnout, chceme-li k nám naopak létající savce pozvat? Odpovědi a pomoc poskytnou odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) v rámci bezplatného poradenského servisu pro veřejnost. Funguje už více než 15 let. Kromě rad oceňuje také "přátele netopýrů" a udílí jim památeční plakety v rámci kampaně "Náš soused je netopýr"."Máme v domě netopýry, co máme dělat?" Tuto větu nyní, v letním období, odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) slyší a čtou nesčetněkrát za den.

Bezplatná poradna ČESON radí lidem ohledně netopýrů už od roku 2008. "Stovky osob se na nás každoročně obrací s nejrůznějšími záležitostmi. Počínaje tím, že netopýři bydlí na nějakém nevhodném místě v domě, nebo se chystá rekonstrukce a je potřeba to řešit, přes případy, kdy se budovy pro tyto drobné živočichy stávají pastmi a konče situacemi, kdy by naopak lidé výkonné lovce hmyzu jako své sousedy uvítali a potřebují poradit, jak jim poskytnout vhodné úkryty," přibližuje situaci Dita Weinfurtová, která v ČESON působí jako jedna z hlavních poradkyň.

Každou sezonu poradna řeší asi 700 případů. "Provozujeme centrální poradenskou telefonní linku a udržujeme funkční síť regionálních poradců, radíme prostřednictvím e-mailu i sociálních sítí. A velice často vyjíždíme do terénu, abychom našli to nejlepší řešení na míru. Pomáháme tak nejen netopýrům, ale i majitelům, kteří s nimi mají nějaký problém," popisuje Dita Weinfurtová.

Po celý rok ochránci netopýrů vstupují také do správních řízení a komunikují s úřady i dalšími institucemi v případě, že jsou netopýři ohroženi rekonstrukcemi budov, kácením vzrostlých stromů nebo při zásazích v podzemí.

Provoz netopýří poradny lze nyní nově podpořit na platformě darujme.cz. Na profilu ČESON lidé najdou i ukázky některých zajímavých řešených situací v rámci netopýří poradny. "Na této bezpečné dárcovské platformě jsme na jaře 2025 založili sbírku na podporu našeho poradenského servisu, neboť tuto službu poskytujeme bezplatně, a aktuálně se potýkáme s nedostatkem financí pro její plnohodnotné zajištění. Oceníme jakýkoliv finanční příspěvek, skvělým řešením je klidně i menší částka, zasílaná však pravidelně, třeba každý měsíc. Všechny dary si lze odečíst z daňového základu," oslovuje potenciální fanoušky a dobrodince netopýrů Olga Růžičková z kanceláře ČESON.

Největší radost ochráncům netopýrů přináší situace, kdy se díky poradně podaří najít takové řešení, díky kterému mohou netopýři nadále obývat svůj tradiční úkryt a zároveň dojde k odstranění potíží, které v souvislosti s jejich výskytem trápí majitele domu.

Případy, kdy jsou lidé ke svým okřídleným nájemníkům vstřícní a snaží se jim aktivně pomoci, oceňuje ČESON památeční plaketou v rámci osvětové a motivační kampaně "Náš soused je netopýr". Ocenění obdrželo do této chvíle už více než 150 lidí po celé ČR.

Odborníci z ČESON své rady, jak přistupovat k netopýrům např. při rekonstrukcích objektů nebo ošetřování zeleně, uveřejňují i na specializovaných webech. A na jednom z nich - sousednetopyr.cz - se lze inspirovat právě mezi členy "Klubu přátel netopýrů".

