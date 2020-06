Maršálkův test vám prozradí, jestli jsou ve vodě řasy či sinice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanický ústav AV ČR Sinice? Řasy? Každopádně do téhle vody nelezte.

Koupací sezóna pomalu začíná a možná vás to už táhne někam k vodě. Pokud dáváte přednost přírodním koupalištím, mělo by vás zajímat, jak poznáte vodu znečištěnou sinicemi od vody znečištěné řasami. Pomůže vám v tom jednoduchý Maršálkův test. Potřebujete k němu jen průhlednou lahev. Postup vysvětluje radí Eliška Maršálková z Botanického ústavu AV ČR.

Pokud se rozhodnete vykoupat ve vodách, které nejsou kontrolovány hygieniky, můžete si udělat tzv. Maršálkův test na přítomnost sinic. Průhlednou láhev naplňte vodou asi 2 cm pod hrdlo a nechte 20 minut odstát. Pokud se vytvořil u hladiny zelený proužek nebo povlak, který vypadá jako zelená krupice nebo sekané jehličí, ale zbytek vody zůstal čirý, jsou ve vodě sinice. Zůstala-li voda zelená, obsahuje řasy.

Pomůže také rozhlédnout se po celé vodní ploše, zda není někde viditelný zelený povlak, takzvaného vodního květu sinic. Ten při podrobnějším pohledu tvoří opět zelené částečky připomínající zelenou krupici nebo sekané jehličí a může se díky větru libovolně přemísťovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanický ústav AV ČR Maršálkův test

Pokud nemáte průhlednou láhev a nejste si jistí, opatrně vejděte do vody po kolena tak, abyste nezvířili usazeniny na dně. Když si přes zelenou vodu neuvidíte na palce u nohou, raději do vody dál nechoďte. Kromě přítomnosti sinic je pravděpodobné, že koncentrace řas je tak velká, že by mohla způsobit alergie. Pokud přece jen dojde ke styku se sinicemi, neotírejte se, ale co nejdříve se osprchujte čistou vodou.

Může se také stát, že po vykoupání v rybníce se vám objeví vyrážka ve formě skvrn, puchýřů či zarudnutí kůže. Jedná se o cerkáriovou dermatitidu, která není způsobena sinicemi či řasami, ale parazity, které přenášejí vodní ptáci. Vyrážka většinou trvá několik dní, svědí a sama zmizí. To proto, že cerkárie nemají šanci v kůži člověka přežít.

V každém případě sledujte, zda nejsou na březích výstražné tabule, nebo se informujte na okresních a městských hygienických stanicích.

Co je to vůbec koupací sezóna? Ta je definována zákonem o ochraně veřejného zdraví jako období od 30. května do 1. září nebo jako období, během něhož lze očekávat velký počet koupajících se osob. Po tento čas se pravidelně sleduje kvalita vod určených ke koupání. Některá přírodní koupaliště sledují kvalitu vody už 14 dní před zahájením sezóny, například koupaliště ve Středočeském kraji Šeberák, rybník Motol, koupaliště Džbán a další.

„Některé lokality, kde již začalo sledování kvality vody, se vyznačují sníženou průhledností způsobenou nárůstem fytoplanktonu v důsledku slunečného počasí," říká Eliška Maršálková.

"Když se podíváme zpět do minulého roku, mělo na základě analýz na 275 koupacích lokalitách nevyhovující kvalitu vody 13,8 % míst, právě kvůli nárůstu fytoplanktonu, zejména sinic. Lze tedy očekávat, že sinice budou v jisté míře přítomny v koupacích plochách i letos,“ říká Eliška Maršálková

„Přemnožení sinic (cyanobakterií) je nebezpečné jak pro lidské zdraví, tak pro vodní rostliny a živočichy," říká Maršálková. Sinice obsahují toxiny, které se mohou projevit v lepším případě alergií, v horším záněty očí a spojivek, žaludečními obtížemi, bolestí hlavy, malátností, oslabením imunity, při dlouhodobějším kontaktu až poruchou funkce jater či potratem u těhotných. "Vyšší riziko je samozřejmě u malých dětí, které jsou citlivější a mají nižší tělesnou hmotnost,“ říká Maršálková.

