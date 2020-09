Opravujeme a zachraňujeme užitečné věci, tvrdí Pražské služby

Zdroj | Pražské služby Co se dá z vyhozených věcí opravit? Nejčastěji se jedná o dřevěné kusy nábytku.

Ve sběrných dvorech i velkoobjemových kontejnerech často končí věci, které by nadále mohly plnit svou funkci. Nejčastěji se jedná o dřevěné kusy nábytku a další vybavení domácností. Pražské služby se v posledním spotu kampaně „Jde to i jinak“ zaměřují na opravu a opětovné využívání věcí.

„Naši pracovníci se denně setkávají se starými věcmi, které sice trpí drobnými estetickými a funkčními vadami, nicméně při troše investovaného času a péče, by mohly dalších několik let bezproblémově sloužit. To je ostatně i případ stoličky z našeho aktuálního spotu,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Vracení věcí zpátky do oběhu patří spolu s předcházením vzniku odpadu a recyklací k hlavním pilířům cirkulární ekonomiky. K odpadu je třeba přistupovat jako ke zdroji. „Biologickou složku využijí kompostárny pro výrobu humusu, třídicí linky a recyklační závody zpracují tříděný odpad a re-use centra vrátí do oběhu maximum věcí,“ pokračuje Mana.

„Re-use koncept už velmi úspěšně funguje v zahraničí a věříme, že i u našich občanů najde ohlas.“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček a dodává: „Hlavní město Praha a Pražské služby se pravidelně věnují tématům správné recyklace, využívání alternativ k jednorázovým obalům a nakládání s biologickou složkou odpadu. I malá změna v našem spotřebitelském chování může mít v celkovém měřítku velký dopad.

