Podzimní uklízení přírody v rámci akce Ukliďme svět proběhne už o víkendu
Letošní podzimní úklid proběhne 19.-21. 9. 2025. Účast přislíbilo více než 11 000 dobrovolníků ze všech koutů republiky. Český svaz ochránců přírody jim bezplatně poskytl nezbytné vybavení: 8 900 jednorázových a znovu použitelných odpadkových pytlů a 9 300 párů pracovních rukavic pro děti a dospělé. Odhaduje se, že by díky práci nadšenců by mělo z přírody zmizet více než pět desítek tun odpadu – nejčastěji PET lahví a plechovek.
Ti, kteří se k úklidu ještě nezaregistrovali a chtěli by přírodě v boji s odpadem pomoci, nemusí zoufat. Registrovat se mohou kdykoli, úklidy probíhají v průběhu celého roku a přidat se může kdokoli: jednotlivci, rodiny, party přátel, školy a školky, zájmové organizace, firmy nebo celé obce.
Existují dvě možnosti, jak se do kampaně zapojit. První z nich je organizace vlastní úklidové akce. Příprava takové události není složitá a usnadní ji informační materiály na webových stránkách kampaně nebo konzultace s Českým svazem ochránců přírody. V případě, že to třeba časové možnosti nedovolují, existuje druhá možnost. Zájemci se mohou připojit k již registrovanému úklidu.
Všechny úklidové akce jsou uveřejněny v tzv. mapě úklidů na webových stránkách kampaně, kde jsou k dispozici i kontaktní údaje na jejich organizátory.
Dobrovolníci v přírodě a na veřejných místech nejčastěji nacházejí nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Obaly z kvalitních materiálů, které by mohly být snadno a opakovaně recyklovány a buď v původní nebo nové podobě sloužit dál. Ve snaze na toto upozornit a motivovat společnost i zákonodárce k řešení této situace pořádá kampaň Ukliďme svět společně s iniciativou Zálohujme dobrovolnický úklid na pražské Palmovce. V pátek 19. 10. 2025 v 10:00 se přihlášení účastníci vydají do ulic, parků a k tramvajovým zastávkám na Praze 8, aby posbírali odhozené odpadky. Akce bude zakončena analýzou nasbíraného odpadu provedenou Institutem Cirkulární Ekonomiky. Podrobné výsledky analýzy budou následně prezentovány veřejnosti.
