zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Podzimní uklízení přírody v rámci akce Ukliďme svět proběhne už o víkendu

18.9.2025 13:34 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Zdroj | ČSOP
Už jsou to tři týdny, co skončily letní prázdniny. Děti se vrátily do školních lavic, ostatní do běžného pracovního života. Ale na místech, kde jsme si ještě před pár dny užívali letních radovánek, přece něco zůstalo: odpadky. Nedbalost a neukázněnost jsou příčinou tzv. litteringu, výskytu volně pohozeného odpadu. Za týden však dojde k nápravě. V termínu 19.-21. 9. 2025 se uskuteční tradiční podzimní úklid s kampaní Ukliďme svět. Zúčastnit se můžete i Vy.
 
Kampaň Ukliďme svět funguje v České republice již 33 let. V roce 1993 se pod taktovkou Českého svazu ochránců přírody uskutečnil její první ročník. Rok co rok se dobrovolníci vybaveni odpadkovými pytli a pracovními rukavicemi vydávají do terénu. Jejich cílem je zbavit okolí svého bydliště, pracoviště nebo třeba školy odpadků. Za dobu existence kampaně se do ní zapojilo více než 700 000 dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 000 tun odpadu.

Letošní podzimní úklid proběhne 19.-21. 9. 2025. Účast přislíbilo více než 11 000 dobrovolníků ze všech koutů republiky. Český svaz ochránců přírody jim bezplatně poskytl nezbytné vybavení: 8 900 jednorázových a znovu použitelných odpadkových pytlů a 9 300 párů pracovních rukavic pro děti a dospělé. Odhaduje se, že by díky práci nadšenců by mělo z přírody zmizet více než pět desítek tun odpadu – nejčastěji PET lahví a plechovek.

Ti, kteří se k úklidu ještě nezaregistrovali a chtěli by přírodě v boji s odpadem pomoci, nemusí zoufat. Registrovat se mohou kdykoli, úklidy probíhají v průběhu celého roku a přidat se může kdokoli: jednotlivci, rodiny, party přátel, školy a školky, zájmové organizace, firmy nebo celé obce.

Existují dvě možnosti, jak se do kampaně zapojit. První z nich je organizace vlastní úklidové akce. Příprava takové události není složitá a usnadní ji informační materiály na webových stránkách kampaně nebo konzultace s Českým svazem ochránců přírody. V případě, že to třeba časové možnosti nedovolují, existuje druhá možnost. Zájemci se mohou připojit k již registrovanému úklidu.

Všechny úklidové akce jsou uveřejněny v tzv. mapě úklidů na webových stránkách kampaně, kde jsou k dispozici i kontaktní údaje na jejich organizátory.

Dobrovolníci v přírodě a na veřejných místech nejčastěji nacházejí nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Obaly z kvalitních materiálů, které by mohly být snadno a opakovaně recyklovány a buď v původní nebo nové podobě sloužit dál. Ve snaze na toto upozornit a motivovat společnost i zákonodárce k řešení této situace pořádá kampaň Ukliďme svět společně s iniciativou Zálohujme dobrovolnický úklid na pražské Palmovce. V pátek 19. 10. 2025 v 10:00 se přihlášení účastníci vydají do ulic, parků a k tramvajovým zastávkám na Praze 8, aby posbírali odhozené odpadky. Akce bude zakončena analýzou nasbíraného odpadu provedenou Institutem Cirkulární Ekonomiky. Podrobné výsledky analýzy budou následně prezentovány veřejnosti.

Petra Kozáková
Koordinátorka kampaně Ukliďme svět, ČSOP.
Všechny komentáře (1)
ss

smějící se bestie

18.9.2025 14:41
Novodobé
akce Z.
Pražská EVVOluce

