Pomozte nám hledat, prosí entomologové. Pracují na vzniku prvního atlasu denních motýlů Prahy

Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se může zapojit kdokoliv – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky Hledejte pražské motýly . Informuje o tom Fakulta životního prostředí ČZU v Praze.

“Výrazný úbytek motýlů je v posledních desetiletích pozorován po celé Evropě. Jaká je situace konkrétně v Praze, kde se historicky vyskytovalo na 75 % všech druhů denních motýlů ČR, to nevíme," řekl entomolog Oldřich Čížek ze spolku Hutur, který spolu s Národním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU v Praze a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zaštiťuje projekt mapování. "Lidé nám mohou pomoci vytvořit atlas rozšíření denních motýlů Prahy,” láká Čížek.

Projekt má posoudit současný stav ohrožení denních motýlů, kteří žijí na území našeho hlavního města. "Proto jsme se rozhodli zpracovat vůbec první atlas rozšíření denních motýlů Prahy, který pomůže odborníkům i veřejnosti v ochraně pražských motýlů," říká Čížek.

Při hledání motýlů se ale vědci nedostanou všude. "Třeba na soukromé zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslových areálů. A i kdyby to bylo technicky možné navštívit absolutně všechna místa v Praze, nebylo by to v našich silách. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o zapojení do hledání motýlů,“ vysvětlil situaci Čížek.

Pro mapování motýlů doporučují vědci aplikaci iNaturalist. „Ta podle fotografie sama nabízí určení pozorovaného druhu. Její ovládání je velmi intuitivní,“ vysvětluje Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea. I úplný laik s mobilním telefonem se tak může zapojit do vědeckého výzkumu.

Mapování motýlů může být nejen příjemná kratochvíle, ale i vstupenka do nepřístupného entomologického depozitáře. Pozorovatelé, kteří budou mít největší počet uložených pozorování a nebo největší počet zaznamenaných druhů se do těchto prostor budou moci podívat.

A kde hledat v Praze motýly? „Naprostá většina pražských motýlů žije v přírodních územích, která jsou přísně chráněna," řekl entomolog Tomáš Kadlec z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, který se podílí na systematickém mapování pražských motýlů. "Ale Praha, to není jen síť rezervací. Máme tu parky a zahrady, městskou zeleň, okolí Vltavy i okrajové části Prahy, ve kterých se prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. Jenže o motýlech v těchto místech zatím nevíme prakticky vůbec nic.“

„V Praze se dlouhodobě snažíme provádět péči o zeleň i s ohledem na motýly. Vytvořit vhodné podmínky pro život motýlů v samotném centru města je ale často složité. Vždy se snažíme najít kompromis mezi požadavky veřejnosti a prostorem pro přírodu. Proto jsme velmi zvědaví na výsledky projektu. Budeme tak moci zhodnotit naše dosavadní kroky v péči o pražskou přírodu,“ říká Jiří Rom, specialista péče o chráněná území z Magistrátu hl. m. Prahy.

