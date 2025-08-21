https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/pozorujte-netopyry-rezave-a-prispejte-tak-k-jejich-ochrane
Pozorujte netopýry rezavé a přispějte tak k jejich ochraně

21.8.2025 05:13 | PRAHA (Ekolist.cz)
Česká společnost pro ochranu netopýrů po roce opět vyzývá veřejnost k zapojení do mezinárodního projektu občanské vědy Noctule Count, který koordinuje sdružení BatLife Europe. Od 1. srpna do 30. září se v celé Evropě zaznamenávají pozorování netopýrů rezavých, na území ČR bývá aktivita tohoto druhu nejvyšší zhruba od 20. srpna do 15. září.
 
Netopýři rezaví na lov vyletují často již před setměním, jsou poměrně velcí a vyznačují se typickou siluetou. Jsou proto dobře pozorovatelní pouhým okem a pozorování je snadné i pro laiky bez speciálního vybavení. Podrobný návod, jak se do projektu zapojit, najdou zájemci na webu napude.sousednetopyr.cz.

V období podzimního tahu je lze někdy spatřit dokonce i uprostřed dne. Migrují na značné vzdálenosti, proto hraje při jejich výzkumu zapojení mnoha pozorovatelů na velkém území zásadní roli.

"S přibývajícími možnostmi sdílení informací prostřednictvím mobilních aplikací nabývají v ochraně přírody stále většího významu tzv. projekty občanské vědy. Akce, kdy se široká veřejnost jednoduchým způsobem zapojí do sledování různých druhů organismů, přináší velké množství dat, čehož by jinak bylo velmi obtížné dosáhnout," říká jedna z koordinátorek projektu v ČR, Eva Cepáková z ČESON.

Tyto projekty tak podle ní mohou významně přispět k efektivnějšímu plánování ochranářských opatření. "A právě to je cílem projektu Noctule Count, který je zaměřen na sčítání netopýrů rezavých v době jejich podzimního tahu na celém území Evropy," pokračuje Eva Cepáková.

Mezinárodní projekt koordinovaný organizací BatLife Europe přispívá podle jejích slov k zpřesnění znalostí o početnosti, rozšíření i tahových cestách netopýra rezavého v Evropě. A díky tomu i k plánování smysluplných opatření pro jeho ochranu, např. při výstavbě větrných elektráren.

Noctule Count letos v celé Evropě opět probíhá od 1. srpna do 30. září. "V ČR doporučujeme využít především období cca od 20. srpna do 15. září, kdy je aktivita netopýrů rezavých na našem území nejvyšší. Pozorování je potřeba zaznamenat s pomocí bezplatné mobilní aplikace Epicollect. Ultrazvukový detektor a dalekohled se mohou hodit, nejsou však nezbytné," dodává Eva Cepáková.

Netopýr rezavý patří k nejběžnějším druhům evropských letounů. Celoročně může obývat dutiny ve stromech a úkryty v budovách, často jej najdeme např. v panelácích. Běžně se s ním setkáme i ve velkých městech, jako je Praha, kde osídluje také konstrukce mostů. Ohrožuje jej především kácení vzrostlých stromů, rekonstrukce staveb a výstavba větrných elektráren.

Podrobné informace, jak a kde netopýry pozorovat a jaká data zadávat do aplikace, najdou zájemci na webu České společnosti pro ochranu netopýrů napude.sousednetopyr.cz.

Více informací o projektu BatLife Europe: www.batlife-europe.info/projects/noctule-count/

V ČR sčítání netopýrů rezavých probíhá za finanční podpory hl. m. Prahy.

Česká společnost pro ochranu netopýrů
