Praha představila Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Silvestra

Zábavní pyrotechnika, kterou lidé v období Vánoc a Nového roku používají, je nebezpečná pro domácí i divoká zvířata. Praha proto spustila kampaň, která upozorňuje právě na nebezpečí ohňostrojů či petard pro zvířata. Součástí kampaně jsou také rady pro majitele psů ke zvládnutí novoročních oslav. Magistrát chce také připomenout již existující vyhlášku, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky na vybraných místech, mimo jiné v centru metropole.„Naše metropole je místem, kde vedle sebe žijí nejen lidé, ale i zvířata. Jen psů máme v Praze registrovaných na 67 tisíc. Nemluvě o kočkách, papoušcích a dalších druzích zvířat, včetně těch hospodářských a volně žijících,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Pospíšil.

Hluk ze zábavní pyrotechniky způsobuje zvířatům nejen stres, ale v důsledku leknutí mohou utéct a zranit se. Volně žijící zvířata navíc nemají následnou péči od svých majitelů. "Hluk zvířata vnímají intenzivněji než lidé, a proto se často vylekají, zatoulají. V následku toho zvýšeného hluku často dochází k epileptiformním záchvatům. Do ordinací chodí i zvířata se zraněním z pádů z výšek nebo po auto úrazech," popsal veterinární lékař Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie v Praze Robin Ehl.

Kampaň se zaměřuje zejména na domácí mazlíčky. „Pyrotechnika je příčinou desítek ztracených psů v Praze, kterými se zaobírá nejen náš psí útulek v Troji, ale ztracených psů jsou plné i sociální sítě a portály pomáhající hledat ztracené a nalezené psy,“ dodal Pospíšil.

Podle vedoucího veterinárního oddělení útulku Zbyňka Raniaka přibývá každý rok kolem silvestra ztrát domácích mazlíčků, zejména psů. Díky osvětě snižující odpalování petard a připomínání pravidel, jak se postarat v rizikových hodinách o domácí zvířata, se ale počet psů, které do útulku po svátcích doputují, postupně snižuje.

V roce 2012 a 2013 podle Raniaka o silvestrovské noci do městského útulku přijali 20 až 25 utečených psů, v posledních letech se jedná zhruba o osm až deset zvířat. Hlášení je podle něj ale daleko více, utečená zvířata majitelé často najdou dříve než pes doputuje do útulku.

Součástí kampaně jsou i praktické tipy pro majitele psů a dalších zvířat, jak bezpečně a klidně prožít vánoční a silvestrovské oslavy s jejich domácími mazlíčky. Lidé kampaň uvidí na plakátech v ulicích města.

Pejskaři by měli například ve dnech před silvestrem mít psa při venčení vždy na vodítku a dbát na správně upevněný obojek, ze kterého se zvíře jednoduše nevyvlékne. Pro majitele psů je důležité, aby kromě mikročipu mělo zvíře také obojek se známkou, kde je uveden kontakt. Co se týče samotného Silvestra, lidé by měli, pokud je to možné, zůstat se svými mazlíčky večer doma, jelikož přítomnost blízké osoby jim poskytne pocit jistoty, bezpečí a klidu.

Veterinární lékař Robin Ehl rovněž apeluje na majitele zvířat, aby v žádném případě nedávali svým psům žádné uklidňující léky a přípravky bez předchozí konzultace s veterinářem. Laické podání léku může zvířeti ublížit nebo zhoršit hladinu stresu, kterou zvíře prožívá v důsledku hluku vyvolaného pyrotechnikou.

Pokud se zvíře lidem ztratí, je podle magistrátu nejvhodnější se ihned obrátit na Městskou policii na čísle 156. Získat pomoc je možné i na sociálních sítích, například skupinách, kde jsou lidé z dané části metropole. Často pomůže také návrat na místo, kde se mazlíček ztratil. Někteří psi, případně i kočky, se po prvotní panice dokážou vrátit na původní místo ztráty.

Magistrát chce také připomenout vyhlášku, která zakazuje užívání pyrotechniky na některých místech metropole. Její užití je zakázáno například v památkové rezervaci, v okolí domovů pro seniory či postižené nebo v okolí Vltavy, zoologické zahrady či parcích.

„Chtěl bych apelovat na všechny lidi, aby byli ohleduplní a empatičtí vůči zvířatům i lidem. Jsem proto také velice rád, že namísto ohňostroje jsme i letos připravili atraktivní program nazvaný Kultura místo rachejtlí, která Pražanům přinese výrazné slevy na vstupném např. do atraktivních muzeí, zoologické a botanické zahrady i dalších městských organizací,“ doplnil Pospíšil.

