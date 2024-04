Zavést turisty do méně vytížených lokalit v české přírodě je cílem aplikace Epu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kubaj / Flickr.com Z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism už dříve vyplynulo, že do méně známých destinací na dovolenou jezdí 25 procent Čechů.

Zavést turisty do méně navštěvovaných lokalit v české přírodě, a pomoci tak s overtourismem, si klade za cíl nová aplikace Epu, kterou představili vývojáři ze společnosti Gatyer a Algodos. Aplikace podle nich nebude turisty nabádat k tomu, aby do národních parků nebo chráněných krajinných oblastí nechodili, ale ukáže v nich jiná místa pro pěší a cyklistické výlety. Aplikace Epu je zdarma ke stažení z Google Play a App Store.

Aplikace, která vznikla ve spolupráci s národními parky a Agenturou ochrany přírody a krajiny, turisty také upozorní na vstup do chráněných území a poučí je o tom, jak se v nich správně chovat. Kromě toho přinese informace o uzavírkách a omezeních či aktuální návštěvnosti. Aplikace ji podle Miloše Doubka ze společnosti Algodos předpovídá z dat o počasí a historické zkušenosti, do budoucna by ale měla pracovat také s kamerami na parkovištích, uvedl.

Česká republika je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) unikátní v tom, že nabízí širokou škálu biotopů od níže položených lužních lesů po arktické pásmo. "To vlastně v jiné zemi na tak malém území vidět nemůžete," řekl. "Přináší to ale i spoustu dalších jevů, jako je koncentrace lidí na určitá místa," doplnil. Méně navštěvované lokality v české přírodě jsou podle něj stejně hodnotné jako ty více vyhledávané.

Z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism už dříve vyplynulo, že do méně známých destinací na dovolenou jezdí 25 procent Čechů, dalších 33 procent to plánuje. Za udržitelné cestování, tedy například ekologičtější ubytování a dopravu či větší podporu lokálních podnikatelů, je podle průzkumu ochotno si připlatit 35 procent Čechů, a to v průměru o 12,5 procenta. Nejčastěji jsou to mladí lidé do 24 let.

Tipy na výlety do méně známých míst v Česku turistům nabízí také aplikace Úžasná místa od společnosti Mapotic. Podobné zaměření mají i další aplikace, například BezKempu, Na kole i pěšky nebo Placehunter.

