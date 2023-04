2030: ČR může mít dvojnásobek obnovitelné energie. Díky solární a větrné energetice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Větrné a solární elektrárny v Nizozemí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V roce 2030 je možné mít dvakrát více energie z obnovitelných zdrojů než dnes. Vyplývá to ze studie Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030 , kterou připravili odborníci projektu Fakta o klimatu a expertní skupina Frank Bold a kterou si u nich nechal zpracovat spolek TOPAZ, think-tank politické strany TOP 09.

V současné době je podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě ČR asi 17 %. Naprostá většina této energie ale pochází ze spalování dřeva nebo dalších forem biomasy. Podle studie by Česká republika měla směřovat ke zdvojnásobení tohoto podílu, a to především rozvojem solární a větrné energetiky.

Cílem je snížit závislost na fosilních palivech z Ruska a zvýšit energetickou bezpečnost. V rámci EU se na to zaměřuje strategie REPowerEU.

Česká republika si stejně jako další členské státy musí stanovit vlastní cíl, kterým přispěje k cílům EU. Česká republika proto připravuje aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, která by měla být hotová do poloviny roku 2024. Podle zveřejněné studie by adekvátním cílem měl být podíl obnovitelné energie ve výši 32–35 %.

Nárůst o 16 procentních bodů ke splnění takového cíle je ambiciózní, vzhledem k tomu, že za uplynulých sedm let se podíl OZE zvýšil jen o 3,2 procentní body. Přitom výroba obnovitelné elektřiny za těchto sedm minulých let vzrostla pouze o 0,4 procentní body, k čemuž nejvíce přispělo využití biomasy.

Podle studie je však možné výrazně zvýšit výrobu elektřiny ze slunce a větru, a to o 20 TWh ročně, což představuje 6,2 % spotřeby.

Dalším výrazným příspěvkem by měla být energetická účinnost. Podle společnosti Šance pro budovy by bylo důkladnou a rychlou renovací budov možné do roku 2030 snížit konečnou spotřebu na vytápění až o 15 TWh ročně.

Tyto dva největší cíle by měly být podle studie doplněné větším využitím tepelných čerpadel, elektroaut, elektrifikací a energetickými úsporami v průmyslu, a také mírný nárůstem využití biomasy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fakta o klimatu a Frank Bold / Fakta o klimatu a Frank Bold / Fakta o klimatu a Frank Bold Možný scénář dalšího vývoje dekarbonizace do roku 2030, od Fakta o klimatu a Frank Bold.

Studie přitom zohledňuje, aby bylo možné nárůst podílu obnovitelných zdrojů do energetického mixu bezpečně zahrnout, což ovšem nebude možné bez výrazných změn.

K tomu, aby byl celý popsaný scénář možný, je ale podle studie potřeba odstranit řadu bariér a připravit regulatorní prostředí a infrastrukturu. Překážky leží především v pomalých povolovacích procesech, pomalému schvalování legislativy, nedostatečné kapacitě distribuční soustavy, ale také v zastaralé státní energetické koncepci z roku 2015.

Pomoci by mimo jiné mohlo, kdyby se definovaly tzv. go-to zóny, to je území vhodná pro rozvoj obnovitelných zdrojů, prosadil se plán posílení distribuční soustavy a stanovila se povinnost provozovatelů přenosové a distribuční soustavy poskytovat úplné a srozumitelné informace o aktuální volné kapacitě distribuční sítě i možnostech a podmínkách připojení nových zdrojů.

To je jen několik z konkrétních kroků, které studie portálu Fakta o klimatu a Frank Bold vyjmenovává. Popsaný scénář ne ve studii vnímán jako pokročilý, definován je i takzvaný základní, v němž by podíl OZE na celkové spotřebě energie ČR byl 27 %.

reklama