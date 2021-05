Adršpach prodlužuje on-line prodej vstupenek do skal

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Loic Pinseel / Flickr On-line nákupem si návštěvníci zajistí, že se do skal dostanou v danou hodinu a vstupenka je vyjde levněji. Po internetu si je možné vyřídit i parkování. Cílem obce je zamezit dopravním komplikacím v okolí skal a regulovat počet návštěvníků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Adršpach na Náchodsku od 1. května prodlouží on-line prodej vstupenek do Adršpašských skal a rezervaci parkovného na dobu 120 dnů. Umožní to naplánovat si návštěvu skal více dopředu. Dosud bylo možné se objednat do skal v rozmezí 30 dnů, uvedla koordinátorka cestovního ruchu v Technických službách Adršpach Kateřina Menšíková. Část vstupenek je možné zakoupit v pokladnách na místě, ale není jistota, že se na každého dostane, to platí i o parkování. On-line prodej obec spustila v dubnu.

"Vzhledem k tomu, že se všechno rozvolňuje, tak jsme se rozhodli, že kalendář otevřeme od 1. května i na další měsíce tak, aby se lidé mohli objednávat, když se například v regionu rozhodnou trávit dovolenou," řekla Menšíková.

Obec spustila nový webový portál adršpašských skal včetně on-line rezervačního systému 1. dubna 2021, on-line vstupenku si ale bylo možné poprvé koupit na 12. dubna. "Kalendář jsme zpočátku otevřeli na jeden měsíc, nevěděli jsme, jak se nařízení budou vyvíjet. Teď bude možné se objednat na čtyři měsíce dopředu, lhůta se bude řídit vždy datem rezervace," řekla Menšíková.

On-line nákupem si návštěvníci zajistí, že se do skal dostanou v danou hodinu a vstupenka je vyjde levněji. Po internetu si je možné vyřídit i parkování. Cílem obce je zamezit dopravním komplikacím v okolí skal a regulovat počet návštěvníků. Kapacita prohlídkového okruhu je nyní z důvodu epidemických opatření omezena na 80 lidí za hodinu, za běžných okolností maximálně na 400 lidí za hodinu.

Na webových stránkách je možné zvolit datum a čas návštěvy skal, každá on-line vstupenka i parkovné obsahuje QR kód, jak pro snadnou kontrolu ve skalách, tak i pro otevření vjezdové brány parkoviště. Informace o cenách jsou na webu.

Podle Menšíkové je v současnosti návštěvnost skal nižší než před rokem. "Je to dané chladnějším počasím, ale i tím, že Poláci nemohou stále cestovat za turistikou, polští návštěvníci tady chybí. Předpokládáme, že se to výrazně nezmění ani o nadcházejícím víkendu," řekla Menšíková.

Květnové svátky před pandemií koronaviru patřily v Adršpašských skalách k návštěvnicky nejsilnějším dnům z celého roku. Tisíce turistů přijížděly zejména z nedalekého Polska.

Návštěvníci Adršpašských skal mají k dispozici dva prohlídkové okruhy, jeden o délce tří kilometrů, druhý kolem jezera měří asi kilometr. Provozovatelem jsou adršpašské technické služby. Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou největším celistvým skalním městem v ČR.

Sousední Teplice nad Metují, kde je také skalní město, se k on-line rezervačnímu systému letos zřejmě nepřipojí. V jednání je ale výpomoc tamních parkovišť na letní měsíce, kdy je tradičně nápor v Adršpašsko-teplických skalách největší.

reklama