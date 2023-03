Gorilu z nákupního střediska v Bangkoku svoboda v brzké době nečeká

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Will Bangkok's Bua Noi ever see freedom? pic.twitter.com/QQGEtFW9vG — South China Morning Post (@SCMPNews) March 22, 2023

Gorila jménem Bua Noi žije již přes 30 let osaměle v kleci v soukromé zoologické zahradě, která se nachází v horních patrech nákupního střediska v thajské metropoli Bangkoku. Bojovníci za práva zvířat dlouho usilují o to, aby tento zástupce primátů, zvyklých žít společenským životem v tlupě, byl přesunut na vhodnější místo. Ani nejnovější kauza kolem nápisu vyzývajícího k osvobození gorily ale osud zvířete s největší pravděpodobností nezmění, píše agentura AFP.

Bua Noi, v překladu Malý lotos, se údajně do Pata Zoo dostala ve věku tří let let a od té doby neopustila prostory za železnými tyčemi, kde má ke hraní zavěšených jen pár houpajících se pneumatik. V zoo, kam rozvrzaným výtahem míří o víkendech rodiny s dětmi, jsou kromě gorily k vidění i makakové, orangutani či tropičtí ptáci.

"Nevidí slunce ani měsíc. Sedí za skleněnou stěnou v betonové kleci," prohlásil zakladatel Nadace přátel přírody v Thajsku (WFFT) Edwin Wiek.

Ke kampani za lepší životní podmínky pro gorilu se v minulých letech připojila například zpěvačka Cher či herečka Gillian Andersonová.

Tento měsíc "gorila z nákupního střediska" znovu přitáhla pozornost médií, když zoologická zahrada Pata nabídla odměnu 10 000 bátů (6400 Kč) za informaci vedoucí k zadržení člověka, který na jednu ze zdí nákupního centra napsal: "Osvoboďte Bua Noi!"

Zoologická zahrada kritiky odmítá a poukazuje na to, že mnoho zoo na světě chová gorily bez problémů. "Ještě se nestalo, že by nějaká země byla terčem kritiky za to, že vlastní gorily, kromě Thajska," uvedlo vedení zoo Pata. Podle ní je o Bua Noi celý její život dobře postaráno, ačkoli chov zvířete vyjde zoo na víc, než kolik gorila vydělá.

Thajské ministerstvo životního prostředí loni pod mezinárodním tlakem údajně nabídlo za gorilu 30 milionů bátů (19 milionů Kč), rodina vlastnící zoo Pata to ale odmítla s tím, že gorila je příliš stará, aby byla přesunuta do jiného domova.

Aktivisté bojující za práva zvířat tento argument odmítají a zdůrazňují, že klec v obchodním středisku je pro Bua Noi naprosto nevhodná. "Potřebuje být mezi zástupci svého druhu, nebo alespoň někde venku, aby měla šanci vidět věci kolem sebe, zažít přírodu, sledovat poletující ptáky," uvedl Wiek.

Organizace na ochranu zvířat PETA tvrdí, že gorila "je vystavena extrémnímu psychickému utrpení".

