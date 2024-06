Udržovat pole, která nic nenesou? Zelenou perlu za rok 2023 získal ekonom Štěpán Křeček

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtenáři Ekolistu měli možnost hlasovat ve 29. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla , kterou vyhlašují Děti Země – Brno. Jejím účelem je upozornit na autorky a autory výroků, kteří znevažují či dokonce odmítají důležitost ochrany životního prostředí a ekologické činnosti. Anketu vyhrál Štěpán Křeček, hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a člen poradního sboru předsedy české vlády Petra Fialy.Zelenou perlu 2023 získal Křeček za tento výrok: „Nemůžeme být skanzen, který tady bude pořád udržovat nějaká pole, která v podstatě nic nenesou. Ty budovy by přinesly daleko větší ziskovost.“ Výrok zazněl z rozhovoru pro Seznam Zprávy v pořadu Ptám se já k otázce nízkého tempa a rozsahu výstavby bytů v ČR) a v článku Musíme se zbavit úředníků, kteří se brání nové práci, říká poradce premiéra (8:09-8:18 minuta), 5. 8. 2023.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2023

2) Andrej Babiš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (162 bodů): „Zelení šílenci, kteří jsou v tom Evropském parlamentu, jsou často i zkorumpovaní. Co oni chtějí? Chtějí, že na moři budou větrníky, na poli budou soláry, budeme mít červy. Oni chtějí zničit skot a všechno. Tito blázni zničí Evropu.“

(z rozhovoru v Rádiu Impuls o Zeleném údělu a o volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024) z článku Andrej Babiš: V eurovolbách ANO zachrání Evropu, na sněmovní volby 2025 si troufnu i v 70! (13:59-14:18 minuta), 26. 4. 2023

3) Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (126 bodů): „Green Deal je tragédie ve své radikalitě, protože fakt jenom všechno zdražuje a horko je tu furt dál. Dokonce i tady ve studiu.“

(z rozhovoru na CNN Prima NEWS v pořadu České zájmy v Evropě) z článku Vondra ostře o von der Leyenové: Green Deal je tragédie. Všechno zdražuje a horko je furt dál, 12. 9. 2023

4) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (121 bodů): „My jsme vyhlásili válku globálnímu oteplování, ale někteří vědci tvrdí, že nastává malá doba ledová – a kdo ví, budou-li nám ty dva stupně průmyslového oteplení stačit k přežití.“

z článku V eurovolbách je potřeba zastavit klimatické šílení MF Dnes, 31. 8. 2023

5) Andrej Babiš, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda hnutí ANO (94 bodů): „Skončíme, že budeme mít jen kola, vrátíme se do jeskyň, budeme jíst červy. Tak to je ta Evropa? My musíme zachránit Česko. Musíme zachránit Evropu.“

(z rozhovoru v Rádiu Impuls o Zeleném údělu a o volbách do Evropského parlamentu v červnu 2024) z článku Andrej Babiš: V eurovolbách ANO zachrání Evropu, na sněmovní volby 2025 si troufnu i v 70! (14:37-14:46 minuta), 26. 4. 2023

6) Václav Klaus, bývalý prezident ČR (79 bodů): „Jsme obětí zelené ideologie, obětí zelené barvy, která místo barvy rudé se dnes stala tím hlavním zlem současného světa a současného Západu.“

(z rozhovoru na CNN Prima NEWS v pořadu Partie) z článku Klaus: Beznaděj vlády, musíme ubrat zelené šílenství. Šolíchat na povrchu nestačí (4:31-5:44 minuta), 12. 11. 2023

7) Marek Kratochvíl, starosta Dolních Řasnic (nestr.) (65 bodů): „Ti vlci ztratili přirozenou plachost. A oni to vnímají, že nemají predátora, někoho, kdo by jim ublížil, lovil je. Tak se budou stále jenom množit, množit, množit a neumím si představit, kam to povede.“

(k výskytu vlčí smečky na Frýdlantsku), z rozhovoru na ČT v pořadu Události v regionech – Praha: sever a východ (19:37-19:25 minuta), 24. 10. 2023

8) Kateřina Konečná, zastupitelka Nového Jičína, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně KSČM (52 bodů): „Náš průmysl se zastavuje. My jsme zastavili iks fabrik, které bychom dnes zoufale potřebovali. Tváříme se, že vzduch zná hranice, takže nám nevadí, že v Turecku to bude smrdět a bude se vypouštět, protože hlavně, že to nemáme v Evropě.“ (z rozhovoru na CNN Prima NEWS v pořadu 360°)

z článku Česko mělo kvůli Green Dealu víc křičet. Jiné země se umějí v EU lépe prosadit, tvrdí Konečná (16:12-16:30 minuta), 5. 8. 2023

9) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (47 bodů): „Nikdo z Greenpeace se nikdy však nepozastavil nad tím, že na Šumavě, v srdci národního parku, byly záměrným šířením kůrovců zničeny tisíce a tisíce stromů nejen stoletých, ale také například tři sta leté smrky na pramenech Vltavy a rozsáhlý prales na Trojmezné.“

z článku Jak dál s ochranou přírody v národních parcích? Českokrumlovský deník, 4. 12. 2023

10) Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (41 bodů): „Často se tak pro urychlení procesů předkládají neúplné žádosti z důvodu chybějících stanovisek dotčených orgánů, aby se úřady mohly s rozsáhlým spisem dostatečně seznámit a případně si vyžádat doplnění spisu dle vlastního uvážení. V krátkosti lze říct, že co nám NKÚ vyčítá, jsou naopak kroky vedoucí ke zrychlení přípravy staveb.“

(z odpovědi na otázku, zda ŘSD uznává zjištění NKÚ, že průtahy při povolování dálnice D35 na Pardubicku způsobily chybějící povinné přílohy k žádostem o vydání rozhodnutí nebo vady předložených dokumentací) z článku Mátl k závěrům NKÚ: Příprava dálnice D35 se v posledních letech výrazně zrychlila, 13. 11. 2023

11) Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu (KDU-ČSL) (32 bodů): „Naprostý amatérismus zvláště ze strany evropských socialistů a zelených reprezentovaných Timmermansem v oblasti Green dealu nás dostal na kolena před čínským tygrem.“

z článku Stane se EU kvůli Green dealu ještě více závislou na Číně?, 18. 9. 2023

12) Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR a stínový předseda české vlády (hnutí ANO) (31 bodů): „V tuto chvíli nejkritičtější úsek je místo přes přehradu, které stálo mnoho let díky aktivitám ekologických vyděračů a aktivistů. Nyní se situace jeví tak, že by byla šance se přes ni dostat po roce 2026, 2027 a pak už by to bylo otázka tří, čtyř let.“

(k dálnici D52 z Pohořelic přes Mikulov na Vídeň, která se projektuje a připravuje již více než dvacet let) z článku Dostavba dálnice do Vídně je do roku 2030 reálná, souhlasí Havlíček s premiérem, 7. 12. 2023

13) Kateřina Konečná, zastupitelka Nového Jičína, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně KSČM (25 bodů): „Budeme mít problém cokoliv postavit, např. jakoukoliv fabriku, protože pokud nebude splňovat určité emisní cíle, kdy zemědělci mají obrovské problémy s tím, že mají cokoliv problém udělat.“ (z rozhovoru na CNN Prima NEWS v pořadu 360°)

z článku Česko mělo kvůli Green Dealu víc křičet. Jiné země se umějí v EU lépe prosadit, tvrdí Konečná (15:43-15:55 minuta), 5. 8. 2023

14) Tomio Okamura, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a předseda SPD (20 bodů): „Fialova vláda servilně odsouhlasila zákaz aut se spalovacími motory, teď se jedná o zákazu plynových kotlů.“

(z rozhovoru na CNN Prima NEWS v pořadu 360°) z článku Green Deal nás zničí, odstoupit od něj můžeme jen odchodem z Evropské unie, uvedl Okamura, (13:42-13:38 minuta), 26. 7. 2023

15) Petr Liška, starosta Malých Žernosek a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (STAN) (17 bodů): „Splavnění Labe má dopad i na konkurenceschopnost našeho průmyslu, jestli tu vůbec nějaký zůstane.“

(z odpovědi na otázku, kolik vodních staveb je nutné u Děčína postavit ke zvýšení splavnosti Labe) z rozhovoru Splavnost Labe u nás závisí na desetikilometrovém úseku. A to je špatně Litoměřický deník, 20. 12. 2023

16) Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., předseda Asociace D-O-L a zastupitel Děčína (nestr. za ANO) (16 bodů): „Systém ekologické ochrany je tak zneužíván, že se vytrhne ta ochrana přírody z toho čtrnáctého místa třetího bloku a překryje ty první dva bloky a my nejsme schopni budovat nic.“

(k otázce, proč se u nás stále nedaří postavit potřebné vodní dopravní stavby na řekách) z rozhovoru Rozum do hrsti: RDH 039 Ing. Jan Skalický 1. část – V Čechách jsme zprivatizovali úplně všechno, co se vody týká , (8:32-8:44 minuta), 6. 2. 2023

17) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (15 bodů): „Celý problém začal tím, že se klimatičtí vědci na svých kongresech dohodli, že Zemi hrozí zničení kvůli průmyslové produkci kysličníku uhličitého, CO2, a je tedy nutné dekarbonizovat, přejít na „uhlíkově neutrální ekonomiku“.

z článku Dobrovolná sebevražda Evropy, 12. 9. 2023

18) Jaroslav Míl, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku (14 bodů) „Devadesát procent námitek, které teď přijdou, aby zabránily nabytí právní moci, jsou v podstatě námitky v řadě případů zcela umělé.“

(z komentáře v ČT 24 k vydání nepravomocného územního rozhodnutí Ministerstvem průmyslu a obchodu pro nový jaderný blok v Jaderné elektrárně Dukovany), (23:45-23:36 minuta), 30. 10. 2023

Celkem 80 členek a členů nezávislé Komise z 92 rozhodlo o vítězi 29. ročníku ankety „Zelená perla“ o antiekologický výrok. Členy jsou např. zoolog Mojmír Vlašín, politolog Lukáš Jelínek či publicista Vladimír Just.

Děti Země – Brno v letech 1993 až 2022 také uspořádaly třicet ročníků ankety o antiekologický čin Ropák, kterou již ukončily, neboť splnila svůj hlavní porevoluční účel. Posledním Ropákem (za rok 2021) se tak stal ministr životního prostředí a poslanec Richard Brabec (ANO).

