Kazachstánské jezero Balchaš bude asi následovat osud Aralského jezera

Miloš Zahradník 18.8.2024 21:48

... na severním břehu tohoto jedinečného jezera, jehož voda je někdy slaná, jindy sladká a které je domovem mnoha vzácných druhů...



Stejny text na Novinkach.cz na idnesu i zde na ekolistu... A

stejne chyby (prekladu?) svedcici o tom, jak si ten clanek bez porozumeni textu predavaji od redakce k redakci.Tohle jsem napsal na idnesu, tady to beze zmeny zopakuji :)



Na klimaticke "euroasijske" tema. Co maji spolecneho povodi horni Volhy v Rusku a poustni oblasti pod velehorami v Sin Tiangu v Cine? Nic, v dusledku i Kaspicke more a Aralske a Balchasske jezero maji pramalo spolecneho, krome toho ze zemedelstvi v prislusnych suchych oblastech by potrebovalo vsude vic vody. [ Aral - a ted i Balchas - vysychaji, u Kaspiku je to slozitejsi. Ten za pozdniho Brezneva a Gorbacova vysychal, pak zacal - nemene katastroficky rust coz byl velky proble3m napr. pro tezni veze v tom mori 0 posledni desetileti to nesleduji takze nevi, Na rozdil od Aralu

ale hladina Kaspiku je rizena predevsim promenlivosti srazek v povodi (horni) Volhy a Kamy.]



Tenhle clanek - jak je to u ekologickych a klimatickych temat obvykle, dale utrpel prekladem (postizenym tim nedostatkem, ze prekladatel ani pripadny jeho umely substituent nemivaji zakladni znalosti zemepisu ani prirodovedy). Treba ve vete nize ma byt spravne "e" (nekde) misto "y" (nekdy). To "e" muze byt docasne spravne v male oblasti pomerne uzkeho "hrdla", ktere to jezero deli na dve v zasade oddelene casti https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-mizi-dalsi-obri-jezero-balchas-nasleduje-osud-aralskeho-jezera-40484487 jedinečné jezero, jehož voda je někdy slaná, jindy sladká



Odpovědět