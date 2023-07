Aktivista, jenž přistál na stadionu před zápasem fotbalového ME, dostal pokutu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekologický aktivista, který v červnu 2021 před zápasem fotbalového mistrovství Evropy mezi Německem a Francií vlétl do mnichovské Allianz arény na padáku opatřeném motorem, dostal u soudu v Mnichově pokutu 7200 eur (171 950 korun). Agentura DPA napsala, že muž, který pracuje jako chirurg, se na začátku nynějšího procesu za čin omluvil a slíbil, že už nikdy nic podobného neudělá.Na hrací plochu tehdy hodil míč. Na balonu i na padáku měl hesla proti koncernu Volkswagen, sponzorovi šampionátu, a nápis "Greenpeace". Padák se do arény zřítil, dva lidé na tribuně utrpěli zranění, jeden byl francouzský zvukař, druhý ukrajinský dopingový komisař UEFA. Oběma poškozeným aktivista později telefonoval a řekl jim, že přijímá plnou odpovědnost za to, co udělal.

Soud ho dnes uznal vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti a z ohrožení leteckého provozu. Nyní čtyřicetiletý muž přiznal, že před začátkem utkání navzdory zákazu letů v okolí arény přeletěl nad stadionem s padákem. Původně plánoval, že jen hodí míč na hřiště a pak se vrátí na místo, odkud vyletěl. Nicméně na padáku vznikl technický problém a muž nad ním ztratil kontrolu.

Zápas tehdy navzdory incidentu začal bez zpoždění a Francie v něm porazila Německo 1:0.

reklama