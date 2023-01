Aktivisté navrhují výjimku z limitů pro elektrárnu Chvaletice na dva roky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ekologické organizace by souhlasily s udělením výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice na dva roky. V tiskové zprávě to uvedly Hnutí DUHA, Frank Bold, Greenpeace ČR, Zelená pro Pardubicko a Zastavme elektrárnu Chvaletice. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Elektrárna dvouletou výjimku dál odmítá.

"Z plného znění rozsudku plyne, že je nyní ministerstvo životního prostředí povinno bez zbytečného odkladu rozhodnout v souladu se zákonem o emisní výjimce z limitů pro oxidy dusíku a rtuti pro tuto elektrárnu ze skupiny Sev.en Energy AG miliardáře Pavla Tykače. Nevládní organizace navrhují, aby vzhledem k energetické krizi původní výjimku ministerstvo nezamítlo, ale v souladu s rozsudkem soudu zkrátilo její trvání do srpna 2023," uvedly ekologické organizace. Nové emisní limity začaly platit 18. srpna 2021.

Podle aktivistů by zkrácení výjimky odstranilo současnou nejistotu ohledně legálního fungování elektrárny a navíc by provozovatel mohl nainstalovat technologie pro dosažení zákonných emisních limitů před další topnou sezonou. "Z materiálů, které provozovatel poskytl úřadům a soudům, vyplývá, že pro nainstalování potřebných filtrů by měl v takovém případě dostatek financí i času," uvedli.

Elektrárna Chvaletice s jejich návrhem nesouhlasí. "Zatímco všechny ostatní velké elektrárny a teplárny už dostaly emisní výjimku nezbytnou k dalšímu provozu, my na ni čekáme už pátým rokem. Vzhledem k tomu, že jsme ve Chvaleticích vloni vyrobili rekordní množství elektřiny, o potřebnosti tohoto zdroje v krizové době už nepochybují ani aktivisté. Jejich nově navrhovaná řešení sice vypadají líbivě, ovšem v praxi jsou zcela nerealizovatelná z důvodu technické složitosti a nepřenositelnosti technologií odjinud," uvedl ve vyjádření pro ČTK mediální zástupce elektrárny Petr Dušek. Podle něj není v současnosti odstavení elektrárny možné kvůli poptávce po elektřině v Evropě. Tvrdí také, že pokud by musela svůj provoz omezovat, mohlo by to vést k dalšímu zdražování či dokonce nedostatku elektřiny v Česku.

Elektrárna o výjimku usiluje několik let. Nejvyšší správní soud (NSS) vloni v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí se krajský soud musí problematikou znovu věcně zabývat. Krajský úřad v Pardubicích mezitím připravuje aktualizované integrované povolení, které s výjimkou nepočítá. Proti rozhodnutí se elektrárna může odvolat k ministerstvu životního prostředí.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší. Podle ekologických organizací by vyladění současných filtračních technologií a instalace technologie dávkování aktivního uhlí stálo 95 milionů korun.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

