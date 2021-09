Aktivisté sesbírali při Klimajízdě 100 podnětů k plánu proměny uhelných regionů

Viktor Šedivý 27.9.2021 20:13

Jo tak, to je dobrý žblept "Dopadá na ně také nedostupné a nedůstojné bydlení i příliš vysoká cena energií."



No tak to se holenkové připravte na to, že díky slavné zelené politice (čili také díky těmhle aktivistům) ta jízda teprve začne a budete vzpomínat, jak legračně levné byly energie a jak krásně se dalo bydlet za pár kaček.



Za poslední rok je plyn tak asi na dvojnásobku. A to je teprve jemný začátek.

