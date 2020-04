Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Fridays For Future Česká republika / facebook.com Aktivisté stávkovali ze svých domovů, kdy sdíleli na sociální sítě fotografie s transparenty s hashtagy #onlinezaklima a #climatestrikeonline.

On-line "stávku" za klima v pátek uspořádala česká odnož Fridays For Future (FFF). Aktivisté ve videích na Facebooku odsoudili březnové rozhodnutí o prodloužení těžby v polském dole Turów či žádost ČEZ o výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Vyzvali také, aby se příznivci hnutí soustředili na činnost po konci současné krize. Přenos některým mluvčím zkomplikovaly technické potíže.

Příznivci FFF ze svých domovů už od pátečního rána sdíleli na sociální sítě fotografie s transparenty s hashtagy #onlinezaklima a #climatestrikeonline. K fotkám měli přidávat jako místo Úřad vlády a virtuálně se tak před ním potkat.

Krátce po 11:00 v pátek pak na facebookové stránce FFF začalo pásmo několika projevů, které odstartovala píseň Jiřího Korna Žal se odkládá. Její výběr zástupce FFF Petr Doubravský zdůvodnil odložením klimatické konference OSN. "A spolu s ní se odkládá náš každoroční žal z toho, jak politici nedokážou domluvit," uvedl Doubravský. Řekl, že aktivisté stávku "svolali" z obav, že současné situace kolem koronaviru zneužijí někteří politici k odstoupení od klimatických závazků.

Prvním řečníkem byl Radek Kubala z ekologického hnutí Limity jsme my. Řekl, že Česko zažívá "šokovou doktrínu", kdy se například fosilní korporace snaží prosadit projevy, které by "běžně neprosadily." Kubala zmínil kauzu Turów, v níž v březnu polská vláda rozhodla o prodloužení provozu dolu o šest let, či společnost ČEZ, která v březnu požádala o dočasnou výjimku z emisních limitů rtuti pro hnědouhelnou elektrárnu Počerady.

"Stalo by se to i bez krize, ale je důležité říct, že tím, že není takový dohled veřejnosti a my nemáme nástroje, jak v současnosti protestovat, je o to důležitější o těchto věcech mluvit," uvedl aktivista. Dodal, že v budoucnu bude obzvlášť určující, zda dojde na podporu fosilního průmyslu, velkých zemědělských firem či ekologické hospodářství. Vyzval další členy hnutí k aktivitě a sledování situace.

Podobně hovořila i ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková. Podotkla, že je důležité připravit se na to, co přijde po současné krizi a že krize klimatická tu bude dlouhodobě. Podle ní někteří lidé vidí i pozitivní dopad omezení například ke vztahu k přírodě. Zdůraznila, že do popředí se v poslední době dostala i důvěra a péče, byť aktivisté vnímají i útoky proti neziskovým organizacím a snahu uhnout od klimatických závazků.

Jedna z mluvčích FFF Veronika Zemanová ve streamu prohlásila, že klimatická krize je další "epidemickou nákazou", před kterou se lidé neschovají do roušek a karantén. Současná situace podle jejích slov připomíná důležitost lidského života. Aktivisty později podpořil herec Petr Vacek, smůlu měl naopak Jan Freidinger z Greenpeace, kterého zradila technika a zkomplikovala mu i druhý pokus o příspěvek.

