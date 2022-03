Aktivisté vyzvali vládu k rozvoji OZE a konci dovozu paliv z Ruska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Aktivisté podotkli, že klíčovým prvkem k odstranění závislosti na dovozu plynu je snížení spotřeby energie.

Ekologická organizace Greenpeace vyzvala českou vládu, aby učinila rychlé kroky k rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE). Aktivisté v tiskové zprávě uvedli, že konec závislosti na dodávkách plynu z Ruska je prioritou a plyn by měl být nahrazen čistými zdroji s plným využitím potenciálu solárních a větrných elektráren. Organizace také žádá, aby Česko ukončilo dodávky ropy, plynu a jaderného paliva z Ruské federace.

"Jsme ve schizofrenní situaci, kdy na jednu stranu se celý Západ snaží sankcemi tlačit na Rusko, aby zastavilo krveprolití, na druhou stranu Rusku stále posíláme peníze za plyn a ropu, které válečné tažení financují. To musí skončit," uvedl za Greenpeace Jan Freidinger.

Aktivisté podotkli, že klíčovým prvkem k odstranění závislosti na dovozu plynu je snížení spotřeby energie. Podle Greenpeace se každým zvýšením úspor energií o jedno procento sníží dovoz fosilního plynu do Evropské unie o 2,6 procenta. Své požadavky, včetně těch vedoucích k energetické úspoře, formulovali v petiční výzvě.

Kromě zastavení dovozu plynu, ropy a jaderného paliva z Ruska a investic do rozvoje OZE aktivisté žádají podporu zateplování budov k dosažení nízkoenergetického standardu, zřízení bezplatného poradenství pro občany ohledně energetických úspor a podporu alternativních paliv v dopravě. Organizace také apeluje na potřebu pomoci lidem ohroženým energetickou chudobou, solidární distribuci nákladů dopadů krize i energetické transformace a aktivní kroky v boji s dezinformacemi "zejména v oblasti energetiky a fosilního průmyslu".

Greenpeace kritizují, že nynější české plány počítají s přechodem tuzemského teplárenství z uhlí na plyn. Podle organizace tyto plány mají být nahrazeny zateplováním a dalšími opatřeními pro úsporu energií.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes uvedl, že tuzemské zásoby ropy i plynu překračují evropskou úroveň. Ropy i ropných produktů má Česko na více než tři měsíce, pokud by došlo k výpadku dodávek ropy, nenastal by podle premiéra výrazný problém. Fiala také sdělil, že zásob plynu má ČR při současné spotřebě zhruba na 30 dní, ale pokud skončí mrazivé počasí, vydrží v případě zastavení dodávek i na delší dobu. S odvoláním na společnost Net4Gas premiér dodal, že nyní nejsou signalizovány potíže s dodávkami. Pokud by však Rusko přívod plynu zastavilo, je podle něj Evropa schopná pro tento rok nahradit plyn od jiných dodavatelů.

