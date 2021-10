Alžběta II. kritizovala politiky: O změně klimatu mluví, nic ale proti ní nedělají

Jarka O. 15.10.2021 13:19

Měli jsme tu ve 3 dnech maltuziánce Charlese, který na svých pozemcích jezdí v autech na elektriku. Jeho matku, která pojede na jakousi konferenci, jeho syna, který nemá zájem letět do vesmíru a tím je hrozně ekologický. Očekávám snachu ekologickou tím, že obědvá jen zeleninové polévky, které bohužel nevaří sama. Je ale neekologická tím, že má 3(!) děti, to je dost. Co takhle princ George, aby se pochlubil svými ekologickými hračkami z bambusu. Pak tu byl nejnovějsí názor Gréty a Gatese, který prý sice býval moc neekologický, ale protože dnes už ví, že to bylo špatně, tak my neekologičtí jako on, největší majitel polí a pudy, být nesmíme. Hemží se to tu úžasnými lidumily a zachránci planety, dělají reklamu na Glasgow. Mám z toho Glasgow celkem strach. Navíc je tam hrozná zima. Jsem zvědavá, jak se jim tam bude mluvit o glob. oteplení.

