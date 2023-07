Analytik: Dobrá úroda může vést k poklesu cen potravin až příští rok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Havel upozornil na to, že dobrá sklizeň se očekává hlavně u obilovin a olejnin. Uvedl také, že jejich ceny na světových trzích jsou už dost nízko, a neočekává tedy výrazný pokles po žních.

Dobrá letošní úroda a s tím spojený pokles cen zemědělských surovin a následně i potravin může nastat až příští rok, nejdříve na úplném konci letošního roku. Na dotaz ČTK to řekl agrární analytik Petr Havel. Nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) přitom o víkendu řekl, že ke snižování cen potravin by kromě poklesu inflace mohla vést očekávaná nadstandardní úroda.

Havel však upozornil na to, že dobrá sklizeň se očekává hlavně u obilovin a olejnin. Uvedl také, že jejich ceny na světových trzích jsou už dost nízko, a neočekává tedy výrazný pokles po žních. Podle něho se také u některých komodit očekává spíše horší úroda, například u jablek nebo raných brambor. "Nejistá je i sklizeň chmele nebo vinné révy, záležet bude na počasí. Tak či tak ale platí, že se ceny zemědělských surovin v EU i ČR odvíjejí od cen na burzách," doplnil.

V rostlinné výrobě ceny zemědělských výrobců v květnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesly o 24,4 procenta. Průměrná cena potravinářské pšenice letos poprvé klesla pod 6000 korun na 5767 korun za tunu. Na podobné úrovni byla na konci roku 2021. Loni stála tuna pšenice v květnu 8325 korun. U ovoce například podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bude letos sklizeň o téměř čtvrtinu horší než loni. Zelinářská unie Čecha a Moravy zase očekává, že plochy, kde se pěstuje zelenina, letos klesnou o pět procent. To povede k větší závislosti na dovozu.

Havel také poznamenal, že současný pokles cen některých potravin je důsledek klesajících nákladů na produkci, tedy cen energií nebo hnojiv. To by se podle něho v delším časovém horizontu mělo projevit v poklesu nákladů na krmné směsi a tedy i cen masa. I v tomto případě ale lze očekávat výsledek až v příštím roce, dodal.

Výborný chce pokračovat v činnosti meziresortní skupiny, která se zabývala právě cenami potravin. Jeho předchůdce Zdeněk Nekula dal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby prošetřil ceny cukru nebo vajec na českém trhu. Nekula již dříve poukazoval na to, že meziroční inflace u potravin klesla z lednových 25 procent na 14,5 procenta v květnu. I tak ale upozorňoval na to, že u některých potravin ceny meziměsíčně v květnu rostly, šlo například o maso, zeleninu nebo mléčné výrobky.

Výborný očekává, že na cenách potravin by se mělo projevit navrhované snížení DPH u potravin z 15 na 12 procent, pokud bude schválený vládou navrhovaný balíček opatření. Platit by to mělo již od ledna příštího roku.

