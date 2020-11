Andrej Babiš pro Radiožurnál: Tendr na nový reaktor v Dukovanech není dost připravený

Anyr 23.11.2020 19:13 Reaguje na Pavel Hanzl

Pavle víš, co mi poslala vlastní babička do mailu? Dívej, zkopíruju to podstatné:



"Co nás čeká pokud druhá nejsilnější strana – Piráti, vyhrají volby , pak



1)Starším lidem nad 70 let odebrat řidičské průkazy pro lepší bezpečnost na silnici.

2)Starším lidem nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby.

3)Starším lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi.a odejít do domova důchodců.

4)Staré lidi kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, ukládat do společných hrobů. Stát by ušetřil za pohřby.

5)Starším lidem nad 70 let, aby nebylo zdravotnictví tak zatížené dát jen základní zdravotní péči.

6)Stát by měl přijmout migranty postarat se o ně a dát jim byty.

Uvedené návrhy Pirátů se jmény jejich předkladatelů, lze dohledat ve sněmovním archivu."



Předmět mailu byl "Fwd: Když druhá nejsilnější strana vyhraje volby !!!"



Normálně se mi udělalo zle, když jsem to dočetl. Ze spousty věcí. A jsem toho názoru, že za přeposílání, šíření těhle sra**k by se mělo dávat deset let natvrdo. :/

Nejhorší na tom fakt je, nejstrašidelnější, že mnoho lidí postrádá kritické myšlení a věří tomu, bere to jako fakt. A šíří se to rychlostí blesku.

Někdy si říkám že to je marné, a že dokud budou sovětské generace na světě - a tím fakt nechci nikoho urazit, navíc jsem věřící, takže smrt opravdu neberu vůbec negativně, jako zlo, jako konec - tak se to tu prostě nezlepší. A teď skutečně nejvíce volí nejhorší generace, ta samá má i hlavní slovo ve vládě, ta samá šíří takové shity skrze internet. Vážně mi je z toho smutno.

