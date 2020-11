Rusko může rozestavět Dukovany a pak nás vydírat, varuje Think tank Evropské hodnoty v dnes vydaném dokumentu o bezpečnostních rizicích

Milan G 20.11.2020 14:04

...."Stačí, když v pokročilé fázi stavby z nějakého důvodu pozastaví firma stavbu. Česká republika bude ve svých plánech na této stavbě energeticky a ekonomicky závislá, takže česká politická reprezentace bude pod tlakem Ruské federace donucena udělat to, co si bude Ruská federace přát," varuje text Evropských hodnot... tak tohle vymyslel ignorant.

Teď trochu nadsázky, pokud by si RF přála aby Český stát zakázal činnost různých nátlakových a naprosto zbytečných spolků včetně Evropských hodnot, tak ať se tak stane.

Jaký by asi tak mohl být důvod aby, samozřejmě když vyhraje soutěž, Rosatom pozastavil stavbu? Nikdy jsem neslyšel větší kravinu než tohle.

Je třeba si uvědomit, že díky tomu co se děje okolo CO2, JE vstává z popela, ať se to někomu líbí nebo ne a je to jenom dobře. A nedokážu si představit, že by takhle postupoval zhotovitel stavby, protože v tom momentě jako firma skončil a to definitivně, už by ho nikdo jak se říká nepustil k lizu.



Rusáci u nás postavili všechno jádro, dodávají palivo a nikdy jsem neslyšel, že by si někdo někde stěžoval, že ho ruský dodavatel vydírá. Naopak ten dodavatel je rád, že má byznys.



