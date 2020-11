Edvard Sequens: Co se chystá kolem jaderné elektrárny Dukovany? Sledujme to bedlivě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Informační centrum JE Dukovany

V dubnu jsem varoval před tím, co se chystá kolem přípravy reaktoru v Dukovanech. Dnes jsme o kus dál. Ještě je čas vše stopnout, ale jestli na to najdou naši zákonodárci sílu, je tedy otázkou. Pokud ne, zbaví se budoucí kontroly, zda, na jaké projekty a v jaké výši naše peníze půjdou. Nemalé peníze a nejméně do roku 2070.

Babiš se svým Havlíčkem a vládním zmocněncem Mílem dojednali jménem státu s ČEZ smlouvy, které zaváží ještě i naše potomky platit za nový reaktor v Dukovanech. První dvě smlouvy - rámcová a o přípravě projektu - byly již podepsány. Odsouhlaseny ve vládě byly pokoutně, bez toho, aniž to bylo v předem avizovaném programu jednání a v mezirezortním řízení. Babiš s Havlíčkem obešli i svůj vlastní vládní výbor pro jadernou energetiku, kam si posadili zástupce parlamentních stran ze Sněmovny. Část vládního usnesení, která řeší bezpečnostní záruky související s geopolitickými riziky je tajná. Jak se ukázalo, v návrhu zadávací dokumentace na tendr tato rizika ČEZ neakceptoval.

Stát ve smlouvách přislíbil poskytnout firmě ČEZ vládní půjčku až na 75 % investice, po dobu stavby bezúročnou a též slíbil, že když povolovací řízení nedopadne pro ČEZ, jak si nasmlouvali, tak projekt stát od ČEZ odkoupí za již vynaložené náklady. Nebo když by stát změnil zákony, které by třeba požadovaly vyšší jadernou bezpečnost. Žádné riziko pro energetickou firmu.

Ale pozor, to není zdaleka vše. Pokud projde návrh zákona o podpoře jaderné energetiky, k jehož projednání na 20. listopadu svolalo SPD s KSČM a některými dalšími mimořádnou schůzi Sněmovny, ČEZ dostane také na celou výrobu z nového reaktoru garantovanou cenu elektřiny, která mu zajistí i zisk. Tedy nástroj, který Babiš dlouho odmítal a i další zainteresovaní popírali. Podívejte do grafu, jaký je rozdíl mezi cenou elektřiny z nového reaktoru bez a se zásahem státu a kde je cena elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ten rozdíl je doplatek, který půjde do účtů za elektřinu. Závazek garantované ceny má ČEZ dostat na 30 let s možností prodloužení třebas do konce životnosti. Takže do roku 2070, nebo třeba do roku 2100. Šílenost, že?

Onen návrh zákona má krycí označení o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice, ale o ničem jiném, než o podpoře velkých jaderných reaktorů není. Vznikl mimo projednaný a odsouhlasený legislativní plán vlády. Ministr původně navrhoval, aby ho Sněmovna schválila ve zrychleném režimu v prvním čtení bez obvyklých demokratických debat a možností jej i změnit. Když se takový plán stal předmětem oprávněné veřejné kritiky, byli novináři na tiskovce vlády bez mrknutí oka označeni za lháře a návrh změněn. No i tak se našli mezi poslanci pomocníci, kteří jeho projednání urychlili proti běžným procedurám a zítřejší svolání mimořádné schůze je jedním z výsledků.

Přijetí zákona může pomoci, že v jeho návrhu, ani důvodové zprávě nejsou vyčísleny skutečně dopady na spotřebitele elektřiny, kteří tu garantovanou cenu mají zaplatit. Ale jen uklidňující hausnumera vycházející z nesmyslně nízkých Havlíčkem proklamovaných investičních nákladů 140-160 miliard korun (leda by nakupovali ve výprodeji, reaktor o srovnatelném výkonu vyjde na nejmíň 230 miliard korun) a dobou výstavby 7 let (tu umí jen v Číně a ještě jen někdy). Reálnější vyčíslení dopadů přijde až za pár let, až bude dokončen tendr na dodavatele a až bude vše na nezadržitelné cestě ke stavbě. Nepopírá to vládní zmocněnec Míl, tvrdící, že než dojde na uzavření smlouvy o garanci ceny podle nového zákona, bude ještě řada diskusí a vidí to na rok 2024. Je jisté, že ani poté vyčíslení dopadů nebude konečné, že přijdou obvyklé problémy s termíny a rozpočty, ale to už fakt bude muset řešit a zaplatit mladší generace.

Tohle vše teď mají v rukách poslanci. Sledujme je bedlivě.

