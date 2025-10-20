Edvard Sequens: Účet za Dukovany roste, výdaje půjdou i na propagandu
Dopady popsané v Socioekonomické studii Dukovany 2024 sdělují, že pro výstavbu má do regionu přibýt na deset tisíc nových obyvatel. Za dobu stavby se tu má pohybovat na dvaadvacet tisíc cizinců - stavbařů a jejich rodinných příslušníků.
Vládou schválený plán proto reaguje konkrétními opatřeními, kam patří na prvním místě (plánu) posílení kapacit policie pro zajištění bezpečnosti, integrace nově příchozích pracovníků, vybavení a zaplacení nových hasičů či zdravotníků. Pro příchozí musí urychleně vzniknout tři tisíce nových bytů, parkovacích míst, musí být rozšířeny školy, školky, zdravotní ordinace, nemocnice, zajištěna veřejná doprava či posíleny personální kapacity veřejné správy. Světlo světa taktéž spatří zvláštní vládní program na podporu cílené ekonomické migrace. Přizpůsobit potřebám jaderného průmyslu se má celý regionální vzdělávací systém nejen úpravou oborové struktury středního a vyššího odborného školství, ale i celé školské infrastruktury.
Účet za Dukovany ještě poroste a bude omezovat možnosti státního rozpočtu financovat jiné investice do modernizace Česka. Schválená Komunikační strategie je zřejmě výrazem uvědomění, že nekritická víra občanů v jadernou energetiku, která patří k nejsilnějším v Evropě, by mohla utrpět, až stavba začne a ukáže se ekonomická realita či praktické důsledky v jejím okolí.
Technici to vědí a právě proto se sestrojují výkonnější reaktory, turbíny. SMR je fajn lapač na dotace.
Dále není tak úplně pravda, že to budou "dva nové dosud nikdy nepostavené typy reaktorů", je to jen drobná evoluce toho co už Jižní Korea úspěšně staví několik desetiletí.
Richard Vacek20.10.2025 07:07
https://www.reddit.com/r/nuclear/comments/1hucu48/there_wasnt_a_single_hour_in_2024_when_germany/#lightbox
Proto není vhodné sledovat německou stopu, ale zopakovat to, co světu ukázala Francie. Navíc stále ještě máme řadu zkušeností s výstavbou takových elektráren. Na rozdíl od výroby fv panelů nebo větrníků nebo baterií.