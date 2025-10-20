https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/edvard-sequens-ucet-za-dukovany-roste-vydaje-pujdou-i-na-propagandu
Přihlášení

Edvard Sequens: Účet za Dukovany roste, výdaje půjdou i na propagandu

20.10.2025 | Edvard Sequens |
Diskuse: 12
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČEZ
Vláda minulý týden schválila „Akční plán pro řešení dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany“. Státní rozpočet Česka tak bude zatížen dalšími minimálně 12 miliardami korun, jimiž bude dotovat přiznané dopady této stavby na okolí a vládní propagandu vylepšující obraz jaderné energetiky. Na účtu daňových poplatníků tak přibude další položka ke stávajícím 400 miliardám korun v cenách roku 2024, za kolik slíbila dodat dva nové dosud nikdy nepostavené typy reaktorů jihokorejská KHNP a ke skoro 14 miliardám na úpravu dopravní trasy od Labe po Dukovany, bez níž by se těžké ocelové odlitky z Koreje nedostaly na místo.
 
Součástí přijatého dokumentu je i Komunikační strategie. Pomocí centrálně řízené propagační kampaně mají být lidé v Česku dále utvrzováni, že jaderná energetika je bezpečný, po všech stránkách přínosný zdroj, který je vhodným nástrojem k odvrácení klimatické změny i když by se ukázalo zdržení projektu a další obtíže. Za partnera této kampaně byl navržen i veřejnoprávní Český rozhlas.

Dopady popsané v Socioekonomické studii Dukovany 2024 sdělují, že pro výstavbu má do regionu přibýt na deset tisíc nových obyvatel. Za dobu stavby se tu má pohybovat na dvaadvacet tisíc cizinců - stavbařů a jejich rodinných příslušníků.

Vládou schválený plán proto reaguje konkrétními opatřeními, kam patří na prvním místě (plánu) posílení kapacit policie pro zajištění bezpečnosti, integrace nově příchozích pracovníků, vybavení a zaplacení nových hasičů či zdravotníků. Pro příchozí musí urychleně vzniknout tři tisíce nových bytů, parkovacích míst, musí být rozšířeny školy, školky, zdravotní ordinace, nemocnice, zajištěna veřejná doprava či posíleny personální kapacity veřejné správy. Světlo světa taktéž spatří zvláštní vládní program na podporu cílené ekonomické migrace. Přizpůsobit potřebám jaderného průmyslu se má celý regionální vzdělávací systém nejen úpravou oborové struktury středního a vyššího odborného školství, ale i celé školské infrastruktury.

Účet za Dukovany ještě poroste a bude omezovat možnosti státního rozpočtu financovat jiné investice do modernizace Česka. Schválená Komunikační strategie je zřejmě výrazem uvědomění, že nekritická víra občanů v jadernou energetiku, která patří k nejsilnějším v Evropě, by mohla utrpět, až stavba začne a ukáže se ekonomická realita či praktické důsledky v jejím okolí.

foto - Sequens Edvard
Edvard Sequens
Autor je energetický konzultant, člen ekologické organizace Calla.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.
Online diskuse

Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.10.2025 05:57
Rejža nezklamal, o blackoutu ani náznakem...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.10.2025 06:00
No a jak by se nyní hodil na tu dopravu materiálu nejenom pro Dukovany,
už fungující průplav D-O-L s těmi 2jezy pod Ústím na Labi,
že !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.10.2025 06:32 Reaguje na smějící se bestie
takhle velká stavba bude v ČR asi jedna s posledních... budou se dělat SMR. To je decentralizace energetických zdrojů, které dává smysl.
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.10.2025 07:07 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Až na to že jeden blok těch SMR má výkon téměř 500 MW, plánuje se v Temelíně, kde jeden blok jen rozšíří jednu velkou stavbu, a v Tušimicích, kde se mají postavit až tři vedle sebe, takže to bude podobně velká stavba jako dva velké bloky. Takže ve skutečnosti stejně o žádnou decentralizaci nepůjde.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.10.2025 07:42 Reaguje na Emil Novák
to nevím, jak by jste si představoval decentralizaci. Pro mě je to když je více navržených zdrojů, než je jen Temelín nebo Dukovany. Tedy jak uvádíte, Tušimice už tou decentralizací jaderných zdrojů bych viděl. Tedy nová místa, kde nyní zdroje na jaderné technologii nejsou.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

20.10.2025 07:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Decentralizace energetických zdrojů je to samé, jako decentralizace chovu nosnic nebo pěstování pšenice. Dosáhnete nižší kvality a vyšší ceny.
Technici to vědí a právě proto se sestrojují výkonnější reaktory, turbíny. SMR je fajn lapač na dotace.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.10.2025 07:11 Reaguje na smějící se bestie
Dosti mi vrtalo, zda by nešly vyrobit dvě (či tři) menší, ale jedno "hovado, které se nikam nevleze". Ale zřejmě právě zde (nejvíc) na velikosti záleží. Takže za mě 1-.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

20.10.2025 06:29
konečně projekt, kde se miliony zakryjí... dojnice jak sviň.
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.10.2025 07:04
Je jenom logické, že někdo vyvažuje propagandu naopak zhoršující obraz jaderné energetiky prostřednictvím podobných organizací jako je ta pana Sequense. Tato propaganda je už dlouho financovaná zelenými stranami z Německa a Rakouska, tak proč najednou vadí, když se česká vláda snaží účty aspoň trochu srovnat?
Odpovědět
EN

Emil Novák

20.10.2025 07:12 Reaguje na Emil Novák
P.S.: Účet za Dukovany neroste a není to účet za Dukovany ale za dopravní infrastrukturu, značná část těch prostředků, zejména na nezbytné obchvaty měst, by se musela dřív nebo později stejně utratit. Tato infrastruktura nebude sloužit jen pro přepravu komponent pro elektrárnu, ale zejména řidičům.
Dále není tak úplně pravda, že to budou "dva nové dosud nikdy nepostavené typy reaktorů", je to jen drobná evoluce toho co už Jižní Korea úspěšně staví několik desetiletí.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

20.10.2025 07:07
Francie je praktickým příkladem toho, že jaderné reaktory jsou schopny poskytovat stabilní energii za velmi nízké produkce CO2 a dokonce za nízké ceny. Stačí si ji porovnat s Německem, které vsadilo na OZE:
https://www.reddit.com/r/nuclear/comments/1hucu48/there_wasnt_a_single_hour_in_2024_when_germany/#lightbox
Proto není vhodné sledovat německou stopu, ale zopakovat to, co světu ukázala Francie. Navíc stále ještě máme řadu zkušeností s výstavbou takových elektráren. Na rozdíl od výroby fv panelů nebo větrníků nebo baterií.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.10.2025 07:16 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět

