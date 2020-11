Jan Palaščák: Lex Dukovany je legislativní zmetek

Emil Novák 19.11.2020 13:18

To jsou opravdu zvláštní myšlenkové pochody. Sice do té doby odstavíme veškeré uhlí, veškerou současnou fotovoltaiku i vítr, pár let poté i polovinu současného jádra, ale nové jaderné bloky možná po roce 2035 ani nebudeme potřebovat. Růst spotřeby se odkládá, přestože se chystá masivní elektrifikace sektorů průmyslu, dopravy a vytápění, jakožto jediné cesta k jejich dekarbonizaci. Počkáme na SMR a uvidíme. Co na tom, že se zatím žádné SMR na světě nestaví a nikdo neví, kdy a za kolik budou elektřinu vyrábět.

