Anketa: Prodej kaprů před svými obchody letos neumožní Billa a Lidl

pavel 7.12.2023 19:48

nu což tak tam nepůjdu nakoupit těd si představte že tam nenakoupí tedy ten den co by si jinak šli koupit kapra + normální týdenní nákup cca 3o % zákazníků při průměrném nákupu cca 3000 kč je to hezká suma to budou muset zdražit aby dohonili tržby

Odpovědět