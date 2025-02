Asociace: Česko mezi evropskými státy zaostává v recyklaci hliníkových plechovek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Česko mezi evropskými státy zaostává ve sběru hliníkových plechovek k recyklaci. Vyplývá to ze zprávy asociací Metal Packaging Europe a European Aluminium. Podle jejich dat se v Česku v roce 2022 recyklovalo 32 procent hliníkových nápojových plechovek. Podobně je na tom ještě Rumunsko s 35 procenty a Maďarsko s 39 procenty, například Německo a Finsko ale vykazuje míru recyklace plechovek až 99 procent. Na zprávu evropských asociací upozornila iniciativa s názvem Každá plechovka se počítá. Podle novějších údajů společnosti Ekokom byla v Česku v roce 2023 míra sběru hliníkových obalů k recyklaci 30 procent.V roce 2022 lidé v Evropě vysbírali a recyklovali rekordních 580 000 tun hliníku, což je proti předchozímu roku nárůst o 10 000 tun. Tím se podle evropských asociací ušetřilo 5,4 milionu tun emisí oxidu uhličitého, což odpovídá ročnímu množství skleníkových plynů vyprodukovaných městem s více než půl milionem obyvatel, jako je Oslo nebo Janov.

"Být ve sběru i recyklaci hliníku na chvostu Evropy je smutný výsledek. Potvrzuje to alarmující situaci v Česku, na kterou dlouhodobě upozorňujeme. Tři čtvrtiny plechovek dnes končí ve směsném odpadu, končí na skládkách, ve spalovnách nebo odhozené v přírodě," uvedla Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování. Jedinou funkční cestou je podle ní zálohovací systém.

Havligerová míní, že zálohovací systém hliníkových plechovek uzavře materiálovou smyčku nápojových obalů. "Je také cestou k účinnému třídění, kterého nelze dosáhnout na současných neefektivních ručních třídičkách," řekla. Povinné zálohování plechovek a PET lahví zavádí novela zákona o obalech, kterou vláda schválila loni na začátku října. Podle ministerstva životního prostředí se počítá se čtyřkorunovou výší zálohy, její přesnou cenu ale stanoví až vyhláška k novele. Cílem má být zvýšení míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě.

Obavy z plánovaného zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek dříve vyjádřila Asociace českého tradičního obchodu. Pro více než 10 000 menších potravinářských prodejen v ČR by to podle asociace znamenalo zvýšenou administrativu, náklady a komplikace s hygienickým skladováním obalů. Velké supermarkety mohou automaty pro odběr zálohovaných obalů či sklady na obaly snadno umístit, malé obchody v městské zástavbě nebo na vesnicích podle asociace ale tuto možnost často nemají. Odpůrci zálohování upozorňují také na to, že obaly se musejí vracet nezmáčknuté, což by lidem komplikovalo jejich shromažďování a odnos do obchodů.

Hliník je takzvaný permanentní materiál, což znamená, že je možné ho recyklovat opakovaně, aniž by ztrácel své vlastnosti. "S přijetím nové evropské legislativy o obalech vyzýváme členské státy k implementaci efektivních zálohových systémů, které zajistí plnou recyklaci hliníkových plechovek v systému z plechovky na plechovku," uvedla generální ředitelka Metal Packaging Europe Krasimira Kazašková.

