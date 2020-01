Attenborough: V boji za klima jsme v krizovém momentu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jeaneeem / Flickr Podle britského přírodovědce Davida Attenborougha lidstvo v boji proti klimatické změně dospělo do "krizového momentu" a varoval, že cíle vlád pro nadcházející dekády nejsou v tomto směru pro záchranu planety dostačující. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Podle britského přírodovědce Davida Attenborougha lidstvo v boji proti klimatické změně dospělo do "krizového momentu". Popularizátor vědy známý i z televizních dokumentů v rozhovoru s BBC varoval, že cíle vlád pro nadcházející dekády nejsou v tomto směru pro záchranu planety dostačující.

Attenborough vyzval k redukci emisí uhlíkových plynů zejména Čínu. Doufá prý, že ostatní země budou Čínu následovat, pokud jim Peking ukáže cestu správným směrem. "Krizový moment nastal - už se nemůžeme vykrucovat," řekl 93letý vědec, který po celém světě mimo jiné posílil povědomí veřejnosti o nebezpečí znečišťování oceánů plastovými odpady v televizním seriálu Modrá planeta II.

"Rok za rokem jsme to odkládali, zvedali cíle a říkali: 'Tak jo, když to uděláme během příštích 20 let...'," upozornil Attenborough.

"Tohle je naléhavý problém, který je třeba řešit. Ba co víc, my víme, jak na to - je to paradox, že odmítáme podniknout kroky, o nichž víme, že je nutné je udělat," řekl Attenborough.

S poukazem na aktuální ničivé lesní požáry v Austrálii vědec kritizoval přístup tamní vlády ke klimatické změně. Její trvající podpora těžbě uhlí podle něj ukazuje, že světu na životním prostředí nezáleží.

Australský premiér Scott Morrison tento týden prohlásil, že jeho země zlepšuje svou odolnost a reaguje na "realitu prostředí, v němž žijeme".

Interview s Attenboroughem bylo součástí pořadů BBC o klimatické změně před konferencí OSN (COP 26), která se uskuteční letos v listopadu v Glasgowě.

reklama