AVE CZ dál usiluje o zprovoznění spalovny v Rybitví

Firma AVE CZ opakovaně žádala o posouzení vlivu na životní prostředí kvůli zprovoznění spalovny v Rybitví.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství bude dál usilovat o modernizaci odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví na Pardubicku, aby ji pak mohla provozovat. Rostoucí množství průmyslového odpadu je nutné likvidovat, spalování je vhodný způsob, řekl jednatel společnosti Jiří Nováček. Zařízení firma vlastní od roku 2006, proti obnovení provozu se opakovaně postavila veřejnost i obce.

"Nedílnou součástí civilizace je průmysl. Pokud chceme průmyslovou výrobu, je s ní spojené zařízení tohoto typu," řekl Nováček. Nikdo se podle něj nechce vrátit do minulého století a znovu ukládat nebezpečný odpad pod zem. Spalování je možností, kterou schvaluje legislativa. Spalovny mají stále lepší technologie a už tolik nezatěžují životní prostředí, dodal.

"Staré možnosti nakládání s odpadem se omezují, na druhou stranu jsou tlaky, aby nevznikaly spalovny. Dostaneme se tím do mrtvého bodu, v kterém nebudeme soběstační v nakládání s odpady. Země, které nejsou soběstačné, se dostávají do područí jiných zemí, které to budou ochotné dělat," řekl Nováček.

Firma opakovaně žádala o posouzení vlivu na životní prostředí. Aktuálně ministerstvo vrátilo její žádost k přepracování, v roce 2010 vydalo negativní stanovisko. Město v minulých letech jednalo s firmou o odkupu spalovny za 35 milionů korun, nakonec ale zastupitelé neschválili peníze z rozpočtu. "My jsme jednání neukončili. Tehdy jsme dospěli k finále, které nebylo ze strany města schválené. Od té doby nás nekontaktovali," řekl Nováček.

Podle některých politiků je jediné řešení odstavenou spalovnu koupit a odvrátit riziko, že odpadová firma povolení nakonec dostane. "Spalovna je neodvratitelná, pokud ji město nevykoupí. My, občané, aktivisté to můžeme pozdržet, ale celé to směřuje k cíli, což je zprovoznění spalovny," řekl starosta pardubického městského obvodu VI Petr Králíček (Pardubice pro lidi).

Po případné modernizaci firma navrhuje likvidovat množství spalovaného materiálu ve dvou variantách, kromě původně plánovaných 20.000 tun nově také 15.800 tun ročně. Mimo provoz je spalovna od roku 2004, protože nesplňovala emisní limity. Dříve spalovnu provozovala chemička Aliachem, dnes Synthesia. "Maximální technická kapacita je virtuální číslo, vždycky se jedná o nějaký konsenzus, kompromis," dodal Nováček.

