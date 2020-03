AVE má doplatit 128 milionů Kč za uložení odpadu na skládku v Čáslavi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Evgeniya Uvarova / Shutterstock Středočeský krajský úřad uložil společnosti AVE CZ odpadové hospodářství doplatit přes 128 milionů korun za ukládání odpadu na čáslavskou skládku. / Ilustrační foto

Středočeský krajský úřad uložil společnosti AVE CZ odpadové hospodářství doplatit přes 128 milionů korun za ukládání odpadu na čáslavskou skládku. Nepravomocným rozhodnutím tak vyhověl požadavku města, které tvrdí, že dostává na poplatcích méně peněz, než mu náleží. Novinářům to minulý čtvrtek řekl starosta Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). Firma s rozhodnutím krajského úřadu nesouhlasí a odvolá se k ministerstvu životního prostředí.

AVE CZ odpadové hospodářství, která je majitelem a provozovatelem čáslavské skládky, podle radnice firmám vozícím odpad na skládku část poplatků nevyměřuje a získává tím proti jiným provozovatelům konkurenční výhodu. Desetitisícová Čáslav kvůli tomu údajně přichází o značnou část příjmů a požádala krajský úřad, aby chybějící částky doměřil. Úředníci minulý týden rozhodli, že AVE CZ má zaplatit za rok 2018 dlužný poplatek 128,2 milionu korun. Podle Málka je to precedentní rozhodnutí pro další podobná řízení.

Jednatel AVE CZ Roman Mužík tvrdí, že si Čáslav vykládá zákon o odpadech po svém a že jde o zpolitizovanou kauzu. "Nejjednodušší politické body se získávají tím, že budete střílet do skládky nebo budete střílet do nové spalovny," prohlásil minulý čtvrtek Mužík na adresu vedení města. Málek to odmítl.

Radnice přišla na problém při kontrole při daňovém řízení. Za rok 2018 podle něj město na poplatcích dostalo 13,8 milionu korun, přitom by to podle starosty mělo být mnohonásobně více. Za období 2016 až 2018 by podle Málka město mělo podle vlastního výpočtu dostat v součtu 616 milionů korun a Státní fond životního prostředí přes 800 milionů Kč. Krajský úřad nyní vede s původci odpadu více než 330 správních řízení.

Každý původce odpadu by měl hradit poplatky vyměřené provozovatelem skládky. Sazebník je daný zákonem, menší část z poplatku připadá městům a větší Státnímu fondu životního prostředí. U pětiny z celkového objemu odpadu provozovatel poplatky vyměřovat nemusí a toto množství může být použito na takzvané technické zabezpečení skládky. Provozovatel skládky podle radnice tento podíl překračuje. Ve výkazech používá pojem konstrukční prvky, který ale podle Málka zákon nezná.

Zástupci AVE CZ jsou přesvědčeni o tom, že postupují v souladu se zákonem. "Město tvrdí, že využívání odpadu na skládce není možné. My tvrdíme, že využívání odpadu na skládce možné je a že to zákon o opadech umožňuje," shrnul rozdílné postoje obou stran Mužík.

