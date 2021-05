Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr České úřady se na unijní soud v únoru obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje.

Česká republika nestáhne žalobu na Polsko, kterou podala k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Novinářům v Bruselu to řekl premiér Andrej Babiš. Polsko ale podle něj poprvé uznalo námitky Prahy a chce dohodu. Polský premiér Mateusz Morawiecki po pondělním jednáním se svým českým protějškem podle agentury PAP prohlásil, že Česko žalobu stáhne.

Unijní soud minulý týden v pátek nařídil, aby Polsko těžbu v dole Turów okamžitě zastavilo, a to až do doby, než se o sporu rozhodne. Morawiecki v pondělí řekl, že se Polsko verdiktu nepodřídí.

"Žádnou žalobu stahovat nebudeme... Nic takového nebude, to vylučuji," prohlásil Babiš. Na tahu je nyní podle něj polská strana, aby navrhla možné řešení. Obě země by mohly uzavřít případnou mezivládní dohodu, ve hře jsou i finanční kompenzace, uvedl premiér. Česko ale ani v rámci možných jednání nebude žalobu stahovat, dodal.

Morawiecki po jednání s Babišem v Bruselu tvrdil, že dohoda je blízko. "Ve výsledku této dohody ČR souhlasila, že stáhne žalobu podanou k Soudnímu dvoru EU. Tato dohoda počítá především s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy Kč), se spolufinancováním těchto projektů polskou stranou," řekl polský premiér podle agentury PAP.

Mluvčí polské vlády dnes na twitteru uvedl, že žaloba bude stažena po podpisu dohody. Babiš ale prohlásil, že Česko neplánuje žalobu stahovat vůbec. Český premiér uvedl, že nic ohledně dohody polskému kolegovi v Bruselu nesliboval, pouze vyslechl jeho argumenty a dál se s ním o tématu nechtěl bavit.

Podle šéfa české vlády je pozitivní, že Varšava poprvé od roku 2016, kdy Česko vzneslo námitky proti vlivu hnědouhelného dolu Turów na životní prostředí, vůbec souhlasila s převzetím části nákladů. "Je to o vodě pro naše občany, kdy my musíme investovat velké částky, aby byla pro naše lidi dostupná. Konečně to polská strana akceptuje," řekl Babiš. Návrh k jednání expertů podle něj obsahuje i konkrétní datum, kdy by mohl důl ukončit činnost.

Morawiecki upřesnil, že peníze na spolufinancování půjdou ze státního rozpočtu, od samospráv a také od společnosti PGE, která je vlastníkem dolu Turów a blízké elektrárny. Obě strany se podle polského premiéra dohodly také na vytvoření komise expertů, která bude zkoumat vliv těžby na životní prostředí. PGE dokončí investice, které mají zabránit mizení vody a pronikání prachu na českou stranu.

"Důl a elektrárna dnes pracují a budou pracovat, ale záleží nám také na tom, abychom tento spor s Českou republikou smírně dovedli do zdárného konce," zdůraznil Morawiecki.

Člen polské vlády Artur Soboń, který se jednání zúčastnil, v polském rozhlase upozornil, že až po podpisu smlouvy bude možné hovořit o tom, že se obě strany dohodly.

"Jednání jsme včera (v pondělí - pozn. ČTK) uzavřeli tím, že směřujeme k bilaterální smlouvě. Tuto mezivládní dohodu v příštích dnech připraví česká strana a návrh dohody předloží polské straně. Až po jejím podpisu bude možné říct, že jsme se dohodli," řekl podle televize TVN 24. Dodal, že dnes se podařilo stanovit zaměření a rámec dohody, kterou připraví česká strana.

České úřady se na unijní soud v únoru obrátily s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu až do roku 2044.

