BBC: V Číně musí na koronavirové testy také mořští živočichové

Úřady v pobřežním čínském městě Sia-men tento týden nařídily testování na koronavirus více než pěti milionům lidí poté, co laboratoře odhalily přibližně čtyři desítky případů nákazy. Nejsou však jediní, kdo musí testy podstoupit, napsala na svém webu stanice BBC News. V úředním oznámení se podle ní praví, že do testování se mají zapojit také některé druhy mořských živočichů.

Po návratu do přístavů se musí testovat rybáři i jejich úlovky, uvedl před časem okresní výbor pro kontrolu pandemie podle britské veřejnoprávní stanice. Na řadě sociálních médií se poté podle ní objevily videozáběry, na nichž zdravotníci provádějí PCR testy živým rybám a krabům.

Ačkoliv to může vypadat neobvykle, není to zjevně prvně, co se živé ryby podrobily testování na přítomnost koronaviru. Jeden z místních činitelů řekl listu South China Morning Post, že si tamní úřady vzaly ponaučení z ostrova Chaj-nan, který bojuje s šířením nákazy. "Říká se, že ji (současnou epidemii) mohly vyvolat transakce s mořskými produkty mezi místními rybáři a jejich zámořskými protějšky," uvedl.

Jihočínská provincie Chaj-nan zaznamenala od začátku srpna více než 10 000 případů koronaviru a úřady se domnívají, že epidemie pravděpodobně souvisí s rybářskou komunitou, píše BBC. Ačkoli je nepravděpodobné, že by mořské plody byly hostitelem viru, mnoho čínských ohnisek nákazy bylo spojeno například s pracovníky přístavů, nebo lidmi pracujícími na trzích s mořskými plody, podotkla stanice.

Ryby přitom nejsou jedinými zvířaty, které musely během posledních dvou let v Číně podstoupit testy na koronavirus. V květnu oficiální média zveřejnila záběry hrocha testovaného v parku divokých zvířat ve městě Chu-čou s tím, že je nezbytné, aby byl tvor testován dvakrát týdně. Objevily se také videozáznamy, na nichž jsou vidět psi, kočky, kuřata a pandy, kterým se provádí PCR testy, píše BBC. Důvodem, který média uvádějí, je "zajištění bezpečnosti zvířat" a také návštěvníků míst, kde živočichové žijí.

