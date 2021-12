Berlíňanka objednala z Polska bazén; v balíku s ním dorazila sova

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Překvapení čekalo na Berlíňanku, která si z Polska nechala poslat bazén. Když zásilka dorazila, našla v ní kromě objednaného zboží i pohublou, promrzlou a vystrašenou sovičku. Podle týdeníku Der Spiegel se díky ženě kalous ušatý z čeledi puštíkovitých dostal na kliniku pro drobná zvířata. Sova měla oční zánět a vážila jen 210 gramů; dospělí jedinci tohoto druhu přitom mívají až 250 gramů.

O soví cestovatelku se po ošetření na klinice starají v berlínské stanici pro divoké ptáky ve čtvrti Marzahn-Hellersdorf, která spadá pod německý Svaz ochrany přírody (NABU). Tam ji vykrmují myškami a kuřaty. To, že sova dlouhou cestu v zásilkovém balíku přežila, je podle mluvčí NABU Janny Einöderové "opravdu zázrak". Až pták znovu získá sílu, měl by být vypuštěn do volné přírody, citoval Einöderovou deník Tagesspiegel.

