CHKO Beskydy slaví 50 let. Trápí ji růst návštěvnosti, skialpinisté i hrozba ubývající zemědělské půdy

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Beskydy trápí nárůst počtu návštěvníků, skialpinisté i hrozba ubývající zemědělské půdy. ČTK to řekl ředitel správy CHKO Beskydy František Jaskula. CHKO Beskydy je s rozlohou téměř 1200 kilometrů čtverečních největší chráněnou krajinnou oblastí v Česku, byla vyhlášena před 50 lety. V pořadí desátá CHKO vyhlášená v Česku (celkem jich nyní je 26), ve které les pokrývá 71 procent území, byla vyhlášena před půl stoletím, 5. března 1973."Počet lidí, kteří přijíždí do hor, aby se tady rekreovali, sportovali a vyžívali, je vyšší než v minulosti. Přibývá krátkodobých návštěv," uvedl Jaskula. Změnil se například trend v návštěvnosti populární Lysé hory. "V minulosti jsme po dobu asi deseti let evidovali každoroční nárůst návštěvnosti. V posledních dvou letech dochází ke stagnaci nebo mírnému poklesu. Naopak roste návštěvnost sousedních vrchů, například Smrku. Lidé hledají nové lokality, asi je jich na Lysé hoře už tolik, že jim to samotným pravděpodobně začíná vadit," uvedl Jaskula. Spousta lidí podle něj dříve v Beskydech v zimě jezdila na běžkách nebo sjezdovkách. Když však byly za covidu sjezdovky zavřené, lidé si pořídili skialpy. "Přestože jezdit v lesních porostech na lyžích je nelegální, můžeme pozorovat velmi razantní nárůst nového sportovního vyžití, to je skialpové lyžování. Lidé vjíždějí do lesa a plaší zvěř, která může kvůli stresu a vyčerpání z nedostatku potravy v zimním období uhynout. Ničí se i lesní porosty," uvedl ředitel. Přibylo také elektrokol, obecně se zlepšilo sportovní vybavení, lidé nyní sportují v zimě, za deště i za tmy. "Přestávají být místa, kde by byl klid pro přírodu, to vnímám jako problém," uvedl Jaskula. V Beskydech se občas objeví medvěd, je to pro něj však okrajová lokalita navazující na Slovensko, kde se medvědi vyskytují trvale a v početné populaci. Pohybují se tam tři až čtyři vlčí smečky. "Pomáhají snižovat stavy jelení zvěře, která poškozuje lesní porosty, jelenů je stále hodně. Na druhou stranu ale vlci přináší problémy pro chovatele ovcí. Ochrana přírody spolupracuje s chovateli. Pomáháme řešit a proplácet škody na hospodářských zvířatech, administrujeme různé dotační programy zaměřené na ochranu před útoky vlků," uvedl Jaskula. V Beskydech je také asi desítka rysů. Za covidu přibylo návštěvníků, kteří jezdili auty hluboko do hor a způsobovali problémy v dopravní obsluze vesnic nebo při odvozu dřeva z lesa. Šlo o stovky i tisíce případů za rok. Loni se situace podle Jaskuly mírně zlepšila. K charakteru CHKO Beskydy a jednou z největších hodnot podle Jaskuly je, že se daří udržet tradiční hospodářství. "Beskydy jsou jedny z posledních živých hor u nás, území nebylo nikdy vysídlené a tradice se tady udržuje, to je obrovská deviza," uvedl ředitel. Pro některé lidi však už není půda atraktivní a nechtějí na ní hospodařit. "Jedním z negativ je úbytek zemědělské půdy, která když zaroste nebo se zastaví budovami, tak stávající krajinné a kulturní přírodní dědictví zmizí a nejde to už vrátit," uvedl Jaskula. Stále se však objevují také mladí lidé, kteří chtějí hospodařit šetrným způsobem a mají třeba ovce. Správa CHKO uzavírá každoročně přes 300 smluv a dohod s vlastníky zemědělských pozemků ohledně ochranářského hospodaření. "Není to plošná dotace, ale domluva s konkrétním člověkem, aby tam příroda byla co nejbohatší. Vlastníci zjistí, co mají na svých pozemcích cenného, motýly, orchideje nebo hořce, a jak mají hospodaření upravit," uvedl Jaskula. V posledních letech se také daří domluva s vlastníky lesů. "Svážecí linky, kudy se tahá dřevo z lesa, zruší, když už je nepotřebují, aby po nich neodtékala voda z lesů, ale vsákla se do půdy. Má to velký význam, na stavu lesů je to vidět," uvedl ředitel. Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Podzemnik / Wikimedia Commons Les v Beskydech CHKO Beskydy v datech Hlavním důvodem pro vznik této chráněné oblasti byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Rezervaci dominuje vrchol Lysé hory (1324 metrů nad mořem), pramení zde řeky Bečva a Ostravice. Končí zde a zároveň dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na území ČR karpatský horský oblouk - zelená páteř střední Evropy. Na území CHKO se nachází 60 maloplošných zvlášť chráněných území (sedm národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek), územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Na území CHKO Beskydy bylo vyhlášeno 23 památných stromů. Území CHKO bylo zařazeno mezi nejhodnotnější evropské lokality pod názvem EVL Beskydy o celkové rozloze 120 358 hektarů. Předmětem ochrany v EVL Beskydy je 18 typů přírodních stanovišť, 11 druhů živočichů a dva druhy rostlin. Těmito druhy jsou oměj tuhý moravský a šikoušek zelený. Z živočichů je to velevrub tupý, lesák rumělkový, rýhovec pralesní, střevlík hrbolatý, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, netopýr velký, vydra říční a tři druhy velkých šelem - rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. V rámci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 zde byly v roce 2005 zřízeny dvě ptačí oblasti - Beskydy a Horní Vsacko, ve kterých je chráněno deset druhů lesních a dva druhy polních ptáků. Jsou jimi čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, jeřábek lesní, tetřev hlušec, lejsek malý, kulíšek nejmenší, puštík bělavý, ťuhýk obecný a chřástal polní. Oblast překrývá Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy. Nachází se zde také několik vesnických a městských památkových zón a řada významných památkově chráněných objektů, včetně národních kulturních památek (areál Pusteven nebo Valašské muzeum v přírodě). Najdete zde i Beskydskou oblast tmavé oblohy, která zaujímá část území CHKO Beskydy s centrem kolem obcí Bílá a Staré Hamry a zasahuje přes hranice se Slovenskem i do CHKO Kysuce. Ke známým místům Beskyd vedle Lysé hory patří třeba bájemi opředený vrch Radhošť, někdejší kultovní místo Slovanů, se starodávnou dřevěnou kaplí z roku 1898 a sousoším slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a také známou sochou pohanského boha Radegasta. Z Trojanovic vede sedačková lanovka na nedaleké středisko turistiky a zimních sportů Pustevny s horskými chatami Maměnka a Libušín, skvosty lidové architektury vybudovanými v letech 1891-1899 podle projektu Dušana Jurkoviče. K půvabným, kdysi lázeňským městům s mnoha skvosty valašské architektury, patří Rožnov pod Radhoštěm, správní středisko CHKO, perlou Beskyd je někdy zván vrch Soláň s čarovným panoramatickým rozhledem, krásná je třeba přírodní rezervace Razula u Velkých Karlovic a unikátní jsou i dřevěné kostelíky například v Bílé, Kunčicích pod Ondřejníkem či Velkých Karlovicích. K dalším zajímavým místům náleží kupříkladu Ostravice s muzeem slezského básníka Petra Bezruče a nedalekou přehradou Šance, zásobárnou pitné vody pro Ostravu, nebo Čeladná s jedním z nejkrásnějších golfových hřišť v ČR. Území chráněné krajinné oblasti Beskydy je jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území v ČR. Ročně ji navštíví okolo 6,5 milionu lidí z České republiky, Slovenska i Polska. Celé území Beskyd je protkáno hustou sítí dobře značených turistických či cyklistických stezek, jsou zde výborné podmínky pro lyžování a na území CHKO leží nejméně deset rozhleden. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

