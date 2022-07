Biden za stagnace plánů v Kongresu zvažuje vyhlášení klimatické nouze

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Americký prezident Joe Biden plánuje pro celé Spojené státy vyhlásit stav klimatické nouze, uvádí s odvoláním na trojici informovaných zdrojů deník The Washington Post (WP). Oznámení by podle něj mohlo přijít už tento týden. Krok by mohl zlepšit pozici Bidenovy administrativy v dosud nepříliš úspěšné snaze omezovat uhlíkové emise USA a podporovat čistější zdroje energie.

Šéf Bílého domu se ke svým plánům v boji proti klimatickým změnám hodlá vyjádřit ve středu během návštěvy státu Massachusetts. Podle nejmenovaného zdroje agentury AP se však nouzový stav vyhlásit nechystá. Bílý dům podrobnosti k ohlášenému vystoupení neposkytl.

Informace o úvahách v Bílém domě přichází poté, co Bidenovy environmentální plány dostaly v posledních týdnech další dvě značné rány. Nejvyšší soud USA verdiktem z konce června zasáhl proti schopnosti federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) regulovat emise oxidu uhličitého z amerických elektráren. Senátor Demokratické strany Joe Manchin, jehož hlas se při rozdělení Senátu v poměru 50 na 50 stal naprosto klíčovým, pak minulý týden potopil i výrazně okleštěnou verzi Bidenova plánu na podporu nízkoemisní energetiky.

V médiích se za této situace objevují komentáře, že snížení uhlíkových emisí o polovinu do konce dekády, které Biden slíbil krátce po nástupu do Bílého domu, začíná být nereálné. "Naše cíle nesplníme, tečka," řekla listu The New York Times odbornice na environmentální politiku z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře Leah Stokesová.

Prezident Biden ve světle nových překážek avizoval, že se bude snažit své plány naplňovat skrze exekutivní pravomoci. "Zvažujeme všechny možnosti a žádné rozhodnutí učiněno nebylo," řekl v tomto směru WP nejmenovaný představitel Bílého domu.

K vyhlášení klimatické nouze Bidena už na počátku jeho mandátu vyzval lídr demokratických senátorů Chuck Schumer. Někteří aktivisté uvádí, že by tento krok vládě umožnil mimo jiné omezovat těžbu fosilních paliv v USA. "Případné uplatnění stavu nouze by mohlo posílit Bidenovu administrativu ve snaze omezit uhlíkové emise a rozvíjet čistší energii," míní WP.

Klimatickou nouzi v posledních letech deklarovaly vlády nebo parlamenty v řadě evropských zemí nebo třeba v Kanadě a na Novém Zélandu. Usnesení v tomto smyslu v roce 2019 přijal také Evropský parlament.

