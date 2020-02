Bioklimatolog Žalud: Tuzemskou úrodu boudou stále častěji poškozovat jarní mrazy

pavel peregrin 22.2.2020 21:07 Reaguje na Jakub Graňák

Já v tomto případě ale jinou cestu nevidím. Nemá cenu se přít o to, kdo nebo co klima víc ovlivňuje, jde o to, že v jednotlivých státech se klima měnit bude- jen se neví, jak. Nosnou plodinou celosvětově je pšenice, tudíž na ni se asi zaměří pozornost, dále na kukuřici. Já tedy nějaké relevantní doporučení vědců týkající se specielně tohoto problému zatím neslyšel, pokud znáte, napište, informací je mnoho a není možno vše postihnout.

Odpovědět