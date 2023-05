Bloomberg: EU navrhuje zákaz dovozu ruské ropy Družbou do Polska a Německa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ninara / Ninara / Flickr.com Podle dokumentů nyní existuje návrh na zrušení výjimky pro severní větev Družby, zatímco výjimka pro jižní větev by měla zůstat v platnosti.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská unie navrhuje oficiální zákaz dodávek ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba do Polska a Německa. Informovala o tom minulý týden agentura Bloomberg s odvoláním na příslušné dokumenty. Loni v prosinci začal platit zákaz dovozu ruské ropy do EU. Dodávky ropovodem Družba, jehož jižní větev vede do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a severní do Polska a Německa, mají ze zákazu výjimku. Německo i Polsko již ale dovoz ropovodem Družba zastavily, píše Bloomberg.

Podle dokumentů nyní existuje návrh na zrušení výjimky pro severní větev Družby, zatímco výjimka pro jižní větev by měla zůstat v platnosti. Německo a Polsko loni ropovodem Družba dovážely v průměru 480 000 barelů denně. Dovoz do ČR, Slovenska a Maďarska loni činil téměř 290 000 barelů denně a letos klesl pouze mírně, píše Bloomberg.

Návrh na zrušení výjimky pro severní větev Družby by byl součástí jedenáctého balíku sankcí, které EU uvaluje na Rusko v reakci na jeho útok na Ukrajinu. Polsko zrušení výjimky prosazuje, protože jinak by mohlo čelit právním problémům v souvislosti s odstoupením od kontraktů na dodávky ruské ropy. Zrušení výjimky nicméně musejí podpořit všechny členské země EU, upozorňuje Bloomberg.

reklama