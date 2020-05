Bloomberg: Plasty na jedno použití hlásí kvůli koronaviru návrat

2.5.2020 13:24

Pořád (a pořád a pořád) nechápu, co je například na PS a PE obalech tak nežádoucího, že je nutné to připojit ke každému článku a ještě předpokládat, že je to obecně akceptovaná samozřejmost :-) Nežádoucí je to, co s nimi dělají lidé v některých kulturních oblastech. Kdo byl v některém ryze arabském státě, v Indii nebo Luníku IX, určitě si všiml, že obyvatelé řeší likvidaci odpadků tak, že je pustí z ruky na místě kde právě stojí a o jejich další osud se nezajímají. To je věc kterou je potřeba řešit, ne plošně zakazovat jeden z vynálezů, který nám činí každodenní život pohodlnějším. PS a PE, pokud se je zrovna nepokoušíme marně recyklovat, jsou vlastně ropné palivo které dočasně posloužilo jako obal. Vhodná energetická spalovna nahradí elektrárnu na zemní plyn a přímo ušetří jak cenné zdroje, tak atmosféru před CO2.

Odpovědět