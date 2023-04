Trh s domácími mazlíčky by mohl do roku 2030 vzrůst o více než polovinu, uvedla agentura Bloomberg Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Susann Gentileová udělala pro svého psa, co mohla. Havanský psík jménem Elvis trpěl srdeční vadou a za jeho života se náklady na péči o něj zvýšily. Milovníci zvířat jako je jednapadesátiletá Gentileová jsou hnací silou růstu globálního trhu s domácími mazlíčky, který by podle odhadů měl do roku 2030 proti současným hodnotám vykázat růst o 54 procent na téměř půl bilionu dolarů (11 bilionů Kč), uvedla agentura Bloomberg. Účty za kardiologii, prášky na srdce a speciální krmivo ročně vyšly na 8000 dolarů (176 000 Kč). Tyto náklady donutily učitelku Gentileovou pracovat ve státní škole v Brooklynu přes čas, jak jen to šlo. Pokud se naplní prognózy, trh s domácími mazlíčky by se vyrovnal futurističtějším a okázalejším odvětvím, jako je kybernetická bezpečnost a finanční technologie. Elvis nakonec zemřel, když mu bylo devět let. "Když se na to dívám zpětně, říkám si: Jak jsme to vlastně dokázali?" řekla Gentileová, která má dcery na střední a vysoké škole. Po Elvisově smrti si rychle pořídila dalšího psa, shih-tzua jménem Nico. Vlna adopcí v době pandemie nemoci covid-19 vytvořila větší poptávku po základních věcech, jako je krmivo nebo hračky. Současně s tím se rozvíjí další obor související s domácími mazlíčky - používání pokročilých diagnostických přístrojů a sofistikovaných léků k identifikaci a léčbě zranění a nemocí, které kdysi mohly rychle připravit milovaného rodinného mazlíčka o život. Farmaceutické společnosti, včetně těch, které jsou napojené na největší giganty v odvětví, přenášejí vědecké inovace o lidském životě na zvířata. Firma Zoetis, bývalá divize Pfizeru, používá monoklonální protilátky k léčbě osteoartrózy u koček. Firma Elanco Animal Health, která se oddělila od společnosti Eli Lilly, prodává první perorální inhibitory SGLT2, léky na cukrovku, které užívají miliony lidí, i pro domácí zvířata. Gentileová dávala Elvisovi stejné léky na hypertenzi, jaké užívá její otec. "Prodloužili jsme život domácích mazlíčků téměř o 20 procent," uvedl generální ředitel firmy Elanco Jeffrey Simmons. Toto prodloužení však přináší i otázky ohledně nákladů a přínosů. Trend "polidšťování", kdy se s mazlíčky zachází jako s členem rodiny, způsobuje, že lidé jsou ochotnější dát 2000 USD (44 100 Kč) za vyšetření magnetickou rezonancí nebo 10 000 USD (220 000 Kč) za léčbu rakoviny. Tak drahé zákroky mohou vážně zatížit rodinné rozpočty, zvířatům ale mohou přinést jen omezené možnosti zlepšení života. Američané, kteří museli v době pandemie zůstat doma, si oblíbili zvířecí společnost. Odhady se sice liší, ale banka Morgan Stanley odhadla, že loni bylo v USA o pět milionů více domácích mazlíčků než v roce 2019, což představuje nárůst o čtyři procenta. V roce 2021 podle ministerstva práce činily průměrné roční výdaje domácností na domácí mazlíčky 770 USD (téměř 17.000 Kč). Proti roku 2019 tak stouply o 13 procent a předstihly nárůst spotřebitelských cen o 8,5 procenta. Agentura Bloomberg odhaduje, že největším světovým trhem s domácími mazlíčky zůstanou Spojené státy, kde trh do roku 2030 vzroste o 52 procent na 195,6 miliardy dolarů. V USA stojí vlastnictví psa ročně asi 1520 USD (33 500 Kč) a kočky 950 USD (20 900 Kč). Vysoký růst se však týká celého světa. V Evropě se očekává růst trhu s domácími mazlíčky ve stejném období o 43 procent na 159,7 miliardy USD, ve zbytku světa o 72 procent na 137,8 miliardy USD. Stále častější jsou i vysoké účty za lékařské ošetření domácích mazlíčků u onemocnění, která se dříve neléčila. Když byl v roce 2003 založen fond Pet Fund, aby pomohl platit veterinární péči lidem, kteří si ji nemohli dovolit, tvořila rakovina 20 procent žádostí o pomoc. Nyní je to více než 60 procent a počet žádostí roste, uvedla výkonná ředitelka organizace Karen Leslieová. Jednou z možností, jak zmírnit negativní dopad těchto nákladů, je pojištění. V roce 2021 celková hodnota pojistného, tedy toho, co lidé zaplatili za pojištění svých mazlíčků, v USA činila pro psy a kočky téměř 2,6 miliardy USD. To bylo o 30 procent více než v předchozím roce. Na konci roku 2017 pojistné činilo zhruba jednu miliardu USD, vyplývá z údajů Severoamerického svazu zdravotního pojištění domácích mazlíčků. V roce 2021 patřilo podle svazu mezi největší vyplacené pojistné události více než 50 000 USD za léčbu psa, kterého srazilo auto, a 22 000 USD za kočku, která snědla, co neměla. Úrazové a nemocenské pojištění u psa v roce 2021 činilo ročně více než 580 USD, krytí se však liší a spoluúčast může být vysoká. V USA pouze 3,9 procenta z 83,7 milionu psů a jedno procento z 76,8 milionu koček má pojištění. Mnoho bohatších majitelů také věnuje svým zvířatům velkorysou péči a pozornost, pro tento segment existuje i řada nabídek. Existují například implantáty varlat pro kastrovaná zvířata, aby si mohl milovaný mazlíček zachovat svůj přirozený vzhled. Běžnější položky, jako je krmivo, jsou trvalým zdrojem peněz pro výrobce, například pro firmy General Mills, Nestlé, J.M. Smucker a Mars. Podniky také stále více investují do zdraví domácích zvířat. Mars v roce 2017 koupil za 7,7 miliardy USD řetězec veterinárních služeb VCA a v následujícím roce získal společnost AniCura a jejích 200 nemocnic pro zvířata v Evropě. Pro farmaceutické společnosti vzestup obliby domácích mazlíčků znamená, že jsou méně závislé na příjmech z přípravků pro hospodářská zvířata. "Před deseti lety představovala hospodářská zvířata asi 64 procent našich příjmů, zbytek tvořila péče o domácí mazlíčky. Nyní je to přesně naopak," uvádí finanční ředitel firmy Zoetis Wetteny Joseph.

