Turecko, Bulharsko a Rumunsko začaly z Černého moře vytahovat miny

V Černém moři začala operace s cílem odstranit plovoucí námořní miny, a tím zlepšit bezpečnost lodní dopravy, zejména pro vývoz obilí z Ukrajiny. Informuje o tom agentura Bloomberg , podle níž se na likvidaci min podílí společně trojice zemí: Turecko, Rumunsko a Bulharsko, které všechny leží u Černého moře.Iniciativa vedená Ankarou je první velkou společnou akcí černomořských zemí od února 2022, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Cílem iniciativy je zneškodnit miny unášené do konkrétních oblastí Černého moře. Ankara, Bukurešť a Sofia podepsaly dohodu o společném boji proti námořním minám v Černém moři letos v lednu.

Ukrajina a Rusko jsou klíčovými producenty obilí, ale ruská vojenská agrese ohrozila bezpečnou plavbu lodí v Černém moři. Rusko po začátku invaze zablokovalo plavební trasy v Černém moři, po kterých Ukrajina vyvážela potraviny zejména do chudších zemí světa. Kyjev ještě v prvním roce války export po moři částečně obnovil díky obilné dohodě zprostředkované Tureckem a OSN, Moskva však loni její platnost neprodloužila.

Kyjev mezitím zřídil vlastní dočasný koridor, jenž vede podél pobřeží a dál do rumunských teritoriálních vod a do Turecka. To podpořilo export, nicméně trasa zůstává riskantní. Rusko také loni zintenzivnilo vzdušné údery na ukrajinské přístavy, jako je například Oděsa. Ty jsou klíčové pro transport obilí a dalších zemědělských komodit. Kyjev ale minulý týden podle Bloombergu uvedl, že od zprovoznění námořního koridoru loni v srpnu vyvezla Ukrajina přes tři černomořské přístavy 37,4 milionu tun zemědělských produktů.

