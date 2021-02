Bohumín pořídil pro školáky další větrací jednotky

Foto | KokomoCole / Pixabay Město pátým rokem vybavuje větracími jednotkami školy, které jsou blízko frekventovaných cest a klasické větrání je kvůli hluku a emisím problematické.

Bohumín na Karvinsku pořídil za 1,1 milionu korun do učeben základní školy ve Skřečoni další čtyři větrací jednotky s rekuperací tepla. Radnice využila toho, že je budova nyní kvůli protiepidemickým opatřením téměř prázdná, urychlila tak některé plánované investice, které by se ve vzdělávacích zařízeních za normálních okolností uskutečnily až o letních prázdninách. Podobně postupovala už loni, řekla ČTK mluvčí radnice Lucie Špačková.

"Postup se nám osvědčil už minulý rok, kdy školy v březnu rovněž uzavřel koronavirus. Tehdy jsme ve Skřečoni uspíšili realizaci první etapy a čtyři větrací jednotky za 1,1 milionu korun jsme nainstalovali do tříd ve druhém patře. Teď jsme také využili situace a nečekali na léto a stejné přístroje pořídili do kmenových učeben o patro níže," uvedl místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).

Město pátým rokem vybavuje větracími jednotkami školy, které jsou blízko frekventovaných cest a klasické větrání je kvůli hluku a emisím problematické. Skřečoňská základní škola stojí na jedné z nejrušnějších bohumínských ulic 1. máje.

"Jde o zařízení podobné velkým lednicím, které zajišťují komfortní větrání, aniž by se musela otevírat okna, kterými se do tříd může prášit nebo pronikat hluk. Nainstalované jednotky disponují dvěma ventilátory. Jeden odvádí ze třídy vydýchaný vzduch a druhý do nich přivádí čerstvý a profiltrovaný. Výkon ovládá čidlo, které sleduje koncentraci oxidu uhličitého. Právě jeho zvýšená hladina způsobuje u školáků únavu a apatii," doplnila mluvčí.

Aktuálně je v Bohumíně 23 větracích jednotek, za které radnice zaplatila přes pět milionů korun. Využívají je tři školy. Devět jich má Základní škola Beneše, šest je ve škole v Bezručově ulici a dalších osm má po poslední instalaci skřečoňská škola. "Od ředitelů škol i jednotlivých pedagogů, kteří v třídách s výměníky učí, máme maximálně pozitivní ohlasy. Podle nich mají jednotky díky regulaci oxidu uhličitého výborný účinek na pozornost dětí, citelně se snížil i únik tepla způsobený klasickým větráním," doplnil Bruzl. Provoz větracích jednotek vyjde ročně na několik tisíc korun.

